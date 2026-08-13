В порту Новороссийска приостановил работу зерновой терминал КСК после атаки БПЛА
ГК «Дело» объявила о приостановке деятельности зернового терминала в Новороссийске
13 августа пресс-служба ГК «Дело» сообщила о приостановке работы зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска.
«Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — уточнил владелец объекта.
О возобновлении работы в компании обещают сообщить дополнительно.
ГК «Дело» — крупнейшая в России транспортно-логистическая компания. На ее сайте указано, что она является лидером страны по железнодорожной транспортировке контейнеров, а также морской и глубоководной перевалке зерна.
В составе холдинга семь морских и 46 «сухих» терминалов. Общая мощность морских терминалов составляет 3,5 млн ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) и 10,5 млн тонн зерна в год, «сухих» терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год.
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Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.
Пострадали десятки жилых домов, образовательные учреждения, а также два зерновых терминала и путепровод. Кроме того, город полностью остался без холодной и горячей воды.
Как писали Юга.ру, школу Новороссийска после атаки БПЛА не смогут открыть к 1 сентября.
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