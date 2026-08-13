В порту Новороссийска приостановил работу зерновой терминал КСК после атаки БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

ГК «Дело» объявила о приостановке деятельности зернового терминала в Новороссийске

13 августа пресс-служба ГК «Дело» сообщила о приостановке работы зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска.

«Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — уточнил владелец объекта.

О возобновлении работы в компании обещают сообщить дополнительно.

ГК «Дело» — крупнейшая в России транспортно-логистическая компания. На ее сайте указано, что она является лидером страны по железнодорожной транспортировке контейнеров, а также морской и глубоководной перевалке зерна.

В составе холдинга семь морских и 46 «сухих» терминалов. Общая мощность морских терминалов составляет 3,5 млн ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) и 10,5 млн тонн зерна в год, «сухих» терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год.

Читайте также:

Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.

Пострадали десятки жилых домов, образовательные учреждения, а также два зерновых терминала и путепровод. Кроме того, город полностью остался без холодной и горячей воды.

Как писали Юга.ру, школу Новороссийска после атаки БПЛА не смогут открыть к 1 сентября.

Новороссийск Происшествия Промышленность СВО

Все материалы по теме:

Новости

В порту Новороссийска приостановил работу зерновой терминал КСК после атаки БПЛА
«Распоряжение губернатора, оно не обсуждается». Историк Виталий Бондарь — о самострое у Троицкого храма в Краснодаре
Краснодарский книжный объявил сбор изданий для распродажи
Трещины в стенах, разрушенные классы: школу Новороссийска после атаки БПЛА не смогут открыть к 1 сентября
На пляжах Анапы снова ввели запрет на купание. С чем это связано?
В аэропорту Краснодара задерживаются 39 рейсов, в Сочи — 50

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
11 августа, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
12 августа, 10:52
«Дом шатался, окна ходуном ходили»: жительница Новороссийска — о самой долгой за последнее время атаке БПЛА
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
11 августа, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах

Реклама на сайте