В порту Новороссийска приостановил работу зерновой терминал КСК после атаки БПЛА

«Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — уточнил владелец объекта.

ГК «Дело» — крупнейшая в России транспортно-логистическая компания. На ее сайте указано , что она является лидером страны по железнодорожной транспортировке контейнеров, а также морской и глубоководной перевалке зерна. В составе холдинга семь морских и 46 «сухих» терминалов. Общая мощность морских терминалов составляет 3,5 млн ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) и 10,5 млн тонн зерна в год, «сухих» терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год.

Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. В результате погибли три человека, в том числе 8-летний ребенок.

Пострадали десятки жилых домов, образовательные учреждения, а также два зерновых терминала и путепровод. Кроме того, город полностью остался без холодной и горячей воды.