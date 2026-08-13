На пляжах Анапы снова ввели запрет на купание. С чем это связано?
Власти Анапы временно запретили купаться на местных пляжах
13 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что временно запретили купание на всех городских пляжах. Причиной ограничений стали шторм и сильное донное течение.
Побережье Анапы заполонили медузы-корнероты:
В управлении гражданской обороны и защиты населения курорта призвали жителей и туристов соблюдать меры безопасности, не подвергать жизнь неоправданному риску и усилить контроль за детьми.
Напомним, что последний раз в Анапе вводили запрет на купание 29 июля. Однако туристы с детьми продолжали заходить в море, несмотря на шторм и ограничения.
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