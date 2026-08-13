На пляжах Анапы снова ввели запрет на купание. С чем это связано?

В управлении гражданской обороны и защиты населения курорта призвали жителей и туристов соблюдать меры безопасности, не подвергать жизнь неоправданному риску и усилить контроль за детьми.



Напомним, что последний раз в Анапе вводили запрет на купание 29 июля. Однако туристы с детьми продолжали заходить в море, несмотря на шторм и ограничения.