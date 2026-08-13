На пляжах Анапы снова ввели запрет на купание. С чем это связано?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Анапы временно запретили купаться на местных пляжах

13 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что временно запретили купание на всех городских пляжах. Причиной ограничений стали шторм и сильное донное течение.

Побережье Анапы заполонили медузы-корнероты:

В управлении гражданской обороны и защиты населения курорта призвали жителей и туристов соблюдать меры безопасности, не подвергать жизнь неоправданному риску и усилить контроль за детьми.

Напомним, что последний раз в Анапе вводили запрет на купание 29 июля. Однако туристы с детьми продолжали заходить в море, несмотря на шторм и ограничения.

Ранее Юга.ру писали, когда на курортах Кубани спадет жара и начнется бархатный сезон.

Анапа Курорты и туризм Пляжи Черное море

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