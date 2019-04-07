«Если не хочешь ограничений — не надо быть кумиром для десятков тысяч». Галицкий объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал решение разорвать контракт с хавбеком Павлом Мамаевым, который после двух драк стал фигурантом уголовного дела

В интервью Youtube-каналу «Русские норм!», опубликованном 6 апреля, Галицкий заявил, что руководство клуба было обязано отреагировать на инцидент с Мамаевым и что он лично принял решение о прекращении сотрудничества с полузащитником. «У нас 11 тыс. мальчиков, и они должны знать, что с тех, кто станет футболистами, не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги. Если они думают, что живут в обществе, и они свободны от него, то надо к классику обращаться. Когда их фамилии на стадионах выкрикивают десятки тысяч, это налагает на них обязательства — хотят они этого, не хотят, они должны это понимать. Как любой богатый человек, как я, мы ограничены в каких-то вещах, которые могут быть позволительны, извините за такое слово, более простым людям. И если вы не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, идите в другую жизнь», — объяснил свое решение Галицкий.

Он подчеркнул, что поведенческая модель футболиста должна соответствовать образу, который видят дети, когда «ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире». «Особенно в таком клубе, как наш, где 11 тыс. мальчиков надевают майку "Краснодара", и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека», — сказал владелец клуба. Бизнесмен сказал, что не желает зла Мамаеву и никому не пожелал бы оказаться в заклчюении, потому что «российская тюрьма — это не санаторий на берегу моря. Это достаточно сложное для человеческой жизни испытание».