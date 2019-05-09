Кадыров вновь заявил, что готов принять Мамаева и Кокорина в «Ахмат»
Глава Чечни Рамзан Кадыров 8 мая заявил, что готов трудоустроить в клуб «Ахмат» футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которых приговорили к полутора годам колонии
Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Всех четверых обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц). Кокорина-старшего также обвинили в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия и причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК), Мамаева — в побоях (ст. 116 УК).
На скамье подсудимых они оказались после того, как в октябре избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
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По мнению Кадырова, футболисты «совершили большую ошибку», однако это могло произойти в жизни каждого человека. Глава Чечни ранее уже предлагал трудоустроить футболистов в «Ахмат». После оглашения приговора он отметил, что от своего заявления не отказывается.
Он уточнил, что не сомневается в законности приговора. Но предположил, что Мамаев и Кокорин отбывание наказания в колонии еще больше отдалит их от большого футбола.
Глава Чечни заявил о проблемах в российском футболе. По его словам, это связано с покупкой иностранных игроков.
«Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины», — рассказал Кадыров РБК.
Он добавил, что за границу уходит почти 90% футбольных денег.
Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Краснодар» в октябре обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с Мамаевым. Глава профсоюза футболистов Александр Зотов 8 мая, после вынесения приговора футболистам, рассказал, когда «Краснодар» сможет разорвать контракт с Мамаевым.
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