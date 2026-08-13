«Распоряжение губернатора, оно не обсуждается». Историк Виталий Бондарь — о самострое у Троицкого храма в Краснодаре

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с историком Виталием Бондарем. В интервью обсуждались судьба исторического центра Краснодара, незаконное строительство рядом с памятниками архитектуры, реставрация и городские мифы.

Бондарь заявил, что рядом с Троицким храмом на углу улиц Карасунской и Фрунзе — памятником архитектуры, построенным по проекту Ивана Мальгерба, — без разрешения на строительство возводится трехэтажный корпус семинарии. По словам историка, здание заслоняет храм, который имеет значение исторической высотной доминанты, закрепленной в предмете охраны исторического поселения. Виды на храм со стороны обеих улиц, по закону, должны оставаться открытыми.

Бондарь рассказал, что после обращений краеведов и жителей к прокуратуре застройщики нашли трех экспертов, которые пересмотрели границы территории объекта культурного наследия, «вырезав» угол, нужный под стройку. По словам историка, один из экспертов признался ему, что пересмотр был проведен по распоряжению губернатора.

«А ведь у экспертов, аттестованных Министерством культуры, должны быть основания для пересмотра границ территории объекта — например, выяснились бы новые исторические факты. В обосновании вывода вы не найдете причин, по которым границы нужно было пересматривать», — рассказал Бондарь.