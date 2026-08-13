«Распоряжение губернатора, оно не обсуждается». Историк Виталий Бондарь — о самострое у Троицкого храма в Краснодаре
Трехэтажный корпус семинарии возвели без разрешения на строительство, заслонив памятник архитектуры работы Мальгерба
Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с историком Виталием Бондарем. В интервью обсуждались судьба исторического центра Краснодара, незаконное строительство рядом с памятниками архитектуры, реставрация и городские мифы.
Бондарь заявил, что рядом с Троицким храмом на углу улиц Карасунской и Фрунзе — памятником архитектуры, построенным по проекту Ивана Мальгерба, — без разрешения на строительство возводится трехэтажный корпус семинарии. По словам историка, здание заслоняет храм, который имеет значение исторической высотной доминанты, закрепленной в предмете охраны исторического поселения. Виды на храм со стороны обеих улиц, по закону, должны оставаться открытыми.
Бондарь рассказал, что после обращений краеведов и жителей к прокуратуре застройщики нашли трех экспертов, которые пересмотрели границы территории объекта культурного наследия, «вырезав» угол, нужный под стройку. По словам историка, один из экспертов признался ему, что пересмотр был проведен по распоряжению губернатора.
«А ведь у экспертов, аттестованных Министерством культуры, должны быть основания для пересмотра границ территории объекта — например, выяснились бы новые исторические факты. В обосновании вывода вы не найдете причин, по которым границы нужно было пересматривать», — рассказал Бондарь.
«Катастрофа»:
По словам историка, сотрудники краевого управления по охране наследия в личных беседах признавали бессилие: «Ну что вы хотите, это же церковники, они по воде ходят. Мы с ними спорить не можем». Бондарь констатировал, что законодательство об охране наследия работает выборочно, а по сравнению с 2019 годом ситуация стала значительно хуже. Сейчас неравнодушные горожане, по его данным, готовят обращение в Генеральную прокуратуру.
Напомним, что Свято-Троицкий собор на углу улиц Карасунской и Фрунзе был построен в 1902–1910 годах по проекту Ивана Мальгерба и является одним из наиболее значимых памятников архитектуры Екатеринодара. Екатеринодарская духовная семинария открылась на территории собора летом 2006 года.
Это не единственный городской конфликт вокруг передачи муниципальной земли под церковное строительство в Краснодаре. В январе 2026 года глава города Евгений Наумов подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне — против застройки набережной неоднократно выступали жители. В июне 2026 года мэрия передала РПЦ 72 сотки на Рождественской набережной без публикации постановления.
Виталий Вячеславович Бондарь — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Южного филиала РосНИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной академии архитектуры, эксперт Минкультуры РФ, член Союза архитекторов России. Автор множества научных работ, посвященных истории и архитектурному наследию юга России.
Как писали Юга.ру, историк Виталий Бондарь рассказал о провале защиты исторического центра Краснодара.