«Шконкой и баландой довольны, плакать не собираются». «Россия-1» взяла интервью у Мамаева и Кокорина в колонии

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области в интервью телеканалу «Россия-1»

В сюжете показали барак для благонадежных преступников, где спят Мамаев и Кокорин, рассказали, чем они питаются и чем занимаются. У спортсменов есть возможность ежедневно играть в футбол по 1,5 часа. Также они будут работать в швейном цеху упаковщиками и получать за это зарплату — 11 тыс. 280 рублей в месяц. По словам футболистов, пребывание в заключении многое им дало. Они также заявили, что не опускают руки.

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«Если кто-то ждет от нас слез и так далее, этого все равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеемся, еще что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем так же, как были на свободе, старались быть всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, не знаю, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии», — заявил Мамаев. «Колония как раз дает понимание о том, что за твое содеянное ты находишься здесь, ты исправляешься, и у тебя есть понимание, что ты должен делать. У меня такого понимания не было. Еще понимаешь, как ценна жизнь, чем ты хочешь заниматься, как скучаешь по родным и близким», — отметил Кокорин. «Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции, скажем так, с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее, и сломать меня будет дальше, я считаю, очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно. Но очень тяжело. Потому что ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Для меня как для мужчины это был огромный урок и такой как бы путь», — добавил Мамаев.

Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.

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