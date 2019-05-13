Кокорин и Мамаев смогут попросить об УДО после прибытия в колонию

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов 13 мая объяснил, когда его клиент и Александр Кокорин смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении

По словам адвоката, футболисты смогут написать заявление об освобождении из колонии после прибытия туда. Заключенные могут просить об УДО после того, как отбыли наказание на протяжении минимум полугода, а у Кокорина и Мамаева это условие фактически выполнено за время в СИЗО, пишет «Спорт-Экспресс».

Бушманов отметил, что руководство колонии может отказать, потому что иногда от заключенных требуют пробыть полгода именно в исправительном учреждении.

«Но я не думаю, что кто-то из руководителей колоний захочет у себя держать таких VIP-клиентов, поскольку это пристальное внимание журналистов и руководства. Мало кому это приятно», — цитирует Бушманова RT.