Кокорин и Мамаев смогут попросить об УДО после прибытия в колонию
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов 13 мая объяснил, когда его клиент и Александр Кокорин смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении
По словам адвоката, футболисты смогут написать заявление об освобождении из колонии после прибытия туда. Заключенные могут просить об УДО после того, как отбыли наказание на протяжении минимум полугода, а у Кокорина и Мамаева это условие фактически выполнено за время в СИЗО, пишет «Спорт-Экспресс».
Бушманов отметил, что руководство колонии может отказать, потому что иногда от заключенных требуют пробыть полгода именно в исправительном учреждении.
«Но я не думаю, что кто-то из руководителей колоний захочет у себя держать таких VIP-клиентов, поскольку это пристальное внимание журналистов и руководства. Мало кому это приятно», — цитирует Бушманова RT.
Как сообщали Юга.ру, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Судья заявила, что все четверо «совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
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