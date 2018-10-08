Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым чиновника Минпромторга

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором запечатлен конфликт с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, которые напали на чиновника Минпромторга

На кадрах видно, как большая компания сидит в кафе, один из молодых людей (похожий на Кокорина) подходит к сидящему за столом напротив мужчине, берет стул и ударяет им его. В драке принимали участие и другие молодые люди из компании. Один из них — в толстовке Gucci (предположительно, Мамаев) — подключается к драке чуть позже. Дерущихся пытаются разнять, вероятно, сотрудники кафе.

Как сообщали Юга.ру, ранее Mash писал, что конфликт начался после того, как мужчина сделал компании замечание, так молодые люди шумно себя вели. Персоналу показалось, что они пьяны или находятся под действием наркотиков.

Позже стало известно, что пострадавшим оказался глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Однако в пресс-службе ведомства сообщили о двух пострадавших — Денисе Паке и гендиректоре научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергее Гайсине. Пострадавшие обратились с заявлением об инциденте в полицию.

Напомним, накануне «Краснодар» и «Зенит» в Санкт-Петербурге провели матч, который завершился победой хозяев. Автором единственного гола в составе быков стал Павел Мамаев.