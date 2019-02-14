Усидел на двух стульях: как прошел первый матч Мамаева в «Бутырке»
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев 14 февраля выступил за обе команды на матче в «Бутырке»
Матч прошел в формате двух таймов по 20 минут и закончился со счетом 8:7. Сначала Павел Мамаев сыграл с подозреваемыми и обвиняемыми за «Команду А» в оранжевой форме и забил три мяча.
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Во втором тайме спортсмен перешел в «Команду Б» и забил четыре гола. Всего футболист отправил в ворота семь мячей и впервые в своей карьере оформил септа-трик, пишет «Газета.ru».
После игры журналистов пустили в камеру Мамаева, однако ему запретили с ними общаться. Предположительно, сотрудники СИЗО хотели показать прессе условия содержания спортсмена. В камере живут 12 человек, Мамаев спит на нижней полке напротив телевизора.
Александр Кокорин не принял участия в матче.
Как сообщали Юга.ру, 7 февраля замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что Павел Мамаев предложил провести футбольный матч в СИЗО в честь Дня святого валентина. Руководство ведомства поддержало идею. К игре подготовили поле, ворота и табло, сшили форму и пригласили журналистов.
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подозревают в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала. Драки произошли 8 октября 2018 года.
11 октября спортсменов арестовали по делу о побоях и хулиганстве, а 6 февраля суд продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».
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