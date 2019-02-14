Усидел на двух стульях: как прошел первый матч Мамаева в «Бутырке»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев 14 февраля выступил за обе команды на матче в «Бутырке»

Матч прошел в формате двух таймов по 20 минут и закончился со счетом 8:7. Сначала Павел Мамаев сыграл с подозреваемыми и обвиняемыми за «Команду А» в оранжевой форме и забил три мяча.

Во втором тайме спортсмен перешел в «Команду Б» и забил четыре гола. Всего футболист отправил в ворота семь мячей и впервые в своей карьере оформил септа-трик, пишет «Газета.ru».

После игры журналистов пустили в камеру Мамаева, однако ему запретили с ними общаться. Предположительно, сотрудники СИЗО хотели показать прессе условия содержания спортсмена. В камере живут 12 человек, Мамаев спит на нижней полке напротив телевизора.

Александр Кокорин не принял участия в матче.