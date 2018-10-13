Кадыров заявил о готовности принять Мамаева и Кокорина в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 октября рассказал о готовности трудоустроить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

«Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдёт до суда. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что не ждет от Мамаева и Кокорина звездной и игры и забитых мячей, его цель — пройти период адаптации и вернуться в нормальную жизнь.

Также он призвал своих читателей задуматься, виноваты ли Мамаев и Кокорин в своих поступках. Кадыров подчеркнул, что известность не служит основанием для нарушения закона, а накладывает ещё большую ответственность.

«Может быть, нам всем следует снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что, если ребятам разрешить, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?», — написал политик.

Он отметил, что от пребывания в тюрьме и колонии Мамаев и Кокорин лучше не станут, но можно попытаться исправить ошибки прошлого. «Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться», — сказано в посте.

Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. 8 октября они избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.

На спортсменов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов.

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Мамаева и Кокорина, а также младшего брата игрока питерского клуба. Всех троих заключили под стражу до 8 декабря. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться.

«Краснодар» и «Зенит» опубликовали официальные комментарии о произошедшем. Краснодарский клуб заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта.

В питерском «Зените» рассказали, что не видят необходимости говорить о наказании игрока со стороны клуба.