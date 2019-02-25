Мамаев за время ареста подешевел на 1 млн евро
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев подешевел на 1 млн евро из-за длительного заключения под стражей
После трансферного периода в России, 22 февраля обновили рыночную стоимость 11 игроков, из них девять подорожали и двое стали дешевле.
Снизилась цена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина. Их стоимость упала на 1 млн евро — до 4 млн евро и 7,5 млн евро соответственно. Это случилось из-за длительного расследования драки, которая произошла в октябре 2018 года. В начале февраля спортсменам продлили срок заключения под стражей на два месяца. Это означает, что во второй половине сезона футболисты не вернутся на поле, сообщается на портале transfermarkt.ru.
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В число игроков Российской премьер-лиги, цены на которых выросли, попали Эльдор Шомуродов и Матиас Норманн («Ростов»), Милад Мохаммади и Дамиан Шимански («Ахмат»), Сердар Азмун и Уилмар Барриос («Зенит»), Айртон Лукас («Спартак»), Андрес Вомбергар («Уфа») и новичок «Краснодара» Кристоффер Олссон.
Как сообщали Юга.ру, Павла Мамаева и братьев Кокориных, а также их друга Александра Протасовицкого подозревают в том, что они 8 октября 2018 года избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
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11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. Суд 6 февраля продлил арест до апреля. Футболисты находятся под стражей в «Бутырке».
21 февраля ФК «Краснодар» сообщил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым.
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