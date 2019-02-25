Мамаев за время ареста подешевел на 1 млн евро

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев подешевел на 1 млн евро из-за длительного заключения под стражей

После трансферного периода в России, 22 февраля обновили рыночную стоимость 11 игроков, из них девять подорожали и двое стали дешевле.

Снизилась цена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина. Их стоимость упала на 1 млн евро — до 4 млн евро и 7,5 млн евро соответственно. Это случилось из-за длительного расследования драки, которая произошла в октябре 2018 года. В начале февраля спортсменам продлили срок заключения под стражей на два месяца. Это означает, что во второй половине сезона футболисты не вернутся на поле, сообщается на портале transfermarkt.ru.