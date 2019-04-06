Мамаев в «Бутырке» перешел в камеру с худшими условиями, чтобы играть в футбол

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев в московском СИЗО «Бутырка» продолжает играть в футбол

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Мамаев играет в футбол с сокамерниками раз в несколько недель, когда их выводят во внутренний двор. Мельников отметил, что выпускают играть все большие камеры, не только ту, где сидит Мамаев.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит», — цитирует Мельникова «Р-Спорт».