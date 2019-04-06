Мамаев в «Бутырке» перешел в камеру с худшими условиями, чтобы играть в футбол
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев в московском СИЗО «Бутырка» продолжает играть в футбол
Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что Мамаев играет в футбол с сокамерниками раз в несколько недель, когда их выводят во внутренний двор. Мельников отметил, что выпускают играть все большие камеры, не только ту, где сидит Мамаев.
«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому. Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол. Видно, что футбол для него много значит», — цитирует Мельникова «Р-Спорт».
Как сообщали Юга.ру, Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года. 3 апреля суд продлил ему и футболисту «Зенита» Александру Кокорину арест до сентября. Фанаты «Краснодара» собираются записать видео и провести акцию в поддержку Павла Мамаева.
7 февраля замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что Мамаев предложил провести футбольный матч в СИЗО в честь Дня святого Валентина. Руководство ведомства поддержало идею. К игре подготовили поле, ворота и табло, сшили форму и пригласили журналистов. Мамаев сыграл за обе команды.
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