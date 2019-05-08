В Пресненском суде Москвы 8 мая огласили приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

На скамье подсудимых оказались также брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Всех четверых обвинили по ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Кокорина-старшего обвиняют в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия и причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115, п. «а» ч. 2 ст. 115 УК), Мамаева — в побоях (ст. 116 УК). Протасовицкому вменяют ст. 115 и 116 УК, Кириллу Кокорину — два эпизода по ст. 115 и один — по ст 116 УК РФ.

Судья Пресненского районного суда Москвы Елена Абрамова признала Кокориных, Мамаева и Протасовицкого виновными. «Суд установил, что Кокорин, Кокорин, Мамаев, Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», — цитирует Абрамову RT.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в Москве произошло два конфликта с участием подсудимых. Сначала была драка с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, а позже — с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом с 11 октября.

Прокуратура потребовала для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев.