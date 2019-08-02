Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении
Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл хотят выйти из колонии по УДО
В Алексеевском суде Белгородской области, где все трое отбывают наказание, сообщили, что прошения зарегистрированы, но дата рассмотрения пока не назначена, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».
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Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины получили по 1,5 года лишения свободы. 4 июля всех троих этапировали в исправительную колонию в Белгороде.
Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин — 7 декабря.
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