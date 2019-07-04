Мамаева и Кокорина отправили в колонию в Белгороде

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина 4 июля этапировали в исправительную колонию

Читайте также:

Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Футболист «Краснодара» отправился в колонию Белгорода вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким, пишет RT.

В колонии не будут создавать специальные условия для футболистов, однако, если у заключенных будут жалобы или нарекания, на них немедленно отреагируют, сказал корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин.

Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.

Читайте также:

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, признав его виновными по ст. 116 УК РФ (Побои). Братья Кокорины получили по 1 году и 6 месяцев лишения свободы.

Исправительные учреждения Павел Мамаев Суд ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мамаева и Кокорина отправили в колонию в Белгороде
Пожар на складе в Краснодаре тушили 12 часов
Опоздавший пассажир рейса Москва — Анапа избил сотрудника авиакомпании «Победа»
На бывшего главу «Автодора» завели уголовное дело
Огонь в пятиэтажке на улице Мира в Краснодаре охватил 1,6 тыс. кв. метров
Родители одного из погибших в Баренцевом море офицеров оказались жителями Горячего Ключа

Лента новостей

Возле вокзала Краснодар-I загорелась пятиэтажка

Статьи

Книжный своп, пляжный волейбол, акция по сбору пластика

Чем заняться в выходные 5-7 июля

Статьи

Третья попытка взрыва, 10 погибших, 90 пострадавших

Как расследовали теракт с автобусом в 1971 году в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале