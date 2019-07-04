Мамаева и Кокорина отправили в колонию в Белгороде
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина 4 июля этапировали в исправительную колонию
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Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Футболист «Краснодара» отправился в колонию Белгорода вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким, пишет RT.
В колонии не будут создавать специальные условия для футболистов, однако, если у заключенных будут жалобы или нарекания, на них немедленно отреагируют, сказал корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин.
Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, признав его виновными по ст. 116 УК РФ (Побои). Братья Кокорины получили по 1 году и 6 месяцев лишения свободы.
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