Мамаева и Кокорина отправили в колонию в Белгороде

Об этом рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Футболист «Краснодара» отправился в колонию Белгорода вместе с игроком «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александром Протасовицким, пишет RT.

В колонии не будут создавать специальные условия для футболистов, однако, если у заключенных будут жалобы или нарекания, на них немедленно отреагируют, сказал корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин.