«Магнит» собирается купить у своего акционера фармацевтический бизнес

Торговая сеть «Магнит» собирается закрыть сделку по покупке дистрибутора фармацевтики «СИА Групп» в этом году

Накануне ретейлер сообщил, что начал переговоры о покупке одного из пяти крупнейших в России фармацевтических дистрибуторов — «СИА Групп», входящий в российскую инвестиционную компанию Marathon Group, которая в мае купила у ВТБ 11,82% акций «Магнита».

Исполнительный директор «Магнита» Ольга Наумова сказала, что компания рассчитывает закрыть сделку в этом году. Ретейлер планирует заниматься аптеками и отдельно, и в рамках гипермаркетов и магазинов «Магнит Косметик», передает ТАСС.

«Мы видим большой потенциал в разнообразных форматах торговли. Мы уже активно пилотировали аптеки — их 51 уже, — сказал Наумова. — По опыту пилота мы поняли, что для масштабирования нам необходимо наличие дистрибуции внутри. Это даст нам эффективность, логистическую инфраструктуру и качество систем работы с ассортиментом, поставщиками».

Как сообщали Юга.ру, первые «Магнит Аптеки» открылись в июле 2017 года.