«Магнит» открыл промышленный парк в Краснодаре. Вот как это выглядит

В Краснодаре 17 декабря состоялось открытие первого индустриального парка компании «Магнит» в районе поселка Дорожного.

Общая площадь парка составила свыше 230 га, где могут разместиться более 20 предприятий. На территории парка построили энергоцентр, хладоцентры, водозаборы и очистные сооружения. Первым работу начал «Кубанский комбинат хлебопродуктов», который объединил три отдельные фабрики по выпуску мучных кондитерских, бараночно-сухарных и макаронных изделий. Планируется, что комбинат будет выпускать более 40 наименований продукции для магазинов «Магнит» в 65 регионах России.

Комбинат автоматизирован, часть функций выполняют роботы. «Руки-манипуляторы» перекладывают продукцию на фасовочную ленту, что заменяет 20 штатных сотрудников. Радиошаттлы с дистанционным управлением расставляют товары на стеллажах в зонах хранения, за производством следят в режиме онлайн.

Генеральный директор ретейлера «Магнит» Ольга Наумова рассказала, что открытие первого производства в индустриальном парке — важный этап в реализации стратегии развития компании, которая предполагает создание уникальной продукции.

«Продукция, которую здесь будут производить, будет выставляться во все наши магазины во все регионы страны от Краснодара и Москвы вплоть до Красноярска, где сейчас открываются новые магазины», — подчеркнула Наумова.

Она отметила, что в начале 2019 года в Индустриальном парке планируют открыть еще одно предприятие — «Кондитер Кубани» — по производству конфет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что комбинат будет производить изделия из кубанского зерна. По его словам, это шаг к тому, чтобы перестать быть сырьевым регионом.

Как сообщали Юга.ру, процесс формирования Восточной промышленной зоны начался в Краснодаре еще в 2011 году. В 2014 году стало известно, что главным инвестором проекта станет Сергей Галицкий, который тогда занимал должность руководителя «Магнита».