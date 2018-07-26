«Магнит» хочет открыть магазины на автозаправках

Генеральный директор сети магазинов «Магнит» Ольга Наумова рассказала, что компания планирует запустить пилотный проект вместе с «Лукойлом»

Об этом она сообщила, комментируя опыт сотрудничества с «Почтой России». Недавно в России открылись первые магазины, совмещенные с почтовыми отделениями. Также появился формат продажи товаров в почтовых каталогах. По словам гендиректора компании, каталоги могут показать, что ретейлер может работать в качестве стола заказов.

Наумова отметила, что пилотный проект, аналогичный почтовому, компания намерена запустить с «Лукойлом». Планируется, что на базе автомобильных заправок откроют продуктовые магазины. Проект находится на этапе обсуждения с возможными партнерами, сообщила гендиректор «Магнита» в интервью РБК.