«Магнит» хочет открыть магазины на автозаправках
Генеральный директор сети магазинов «Магнит» Ольга Наумова рассказала, что компания планирует запустить пилотный проект вместе с «Лукойлом»
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Об этом она сообщила, комментируя опыт сотрудничества с «Почтой России». Недавно в России открылись первые магазины, совмещенные с почтовыми отделениями. Также появился формат продажи товаров в почтовых каталогах. По словам гендиректора компании, каталоги могут показать, что ретейлер может работать в качестве стола заказов.
Наумова отметила, что пилотный проект, аналогичный почтовому, компания намерена запустить с «Лукойлом». Планируется, что на базе автомобильных заправок откроют продуктовые магазины. Проект находится на этапе обсуждения с возможными партнерами, сообщила гендиректор «Магнита» в интервью РБК.
Как сообщали Юга.ру, в феврале на инвестфоруме в Сочи стало известно, что ВТБ, «Почта России» и «Магнит» намерены разработать концепцию нового розничного формата для комбинированного оказания торговых, почтовых, логистических и банковских услуг своим клиентам в режиме офлайн.
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В 1998 году в Краснодаре открылся первый розничный супермаркет «Магнит». В 2006 году «Магнит» разместил свои акции на бирже, полученные средства были инвестированы в строительство гипермаркетов. С 2010 года компания развивает сеть розничных магазинов «Магнит Косметик». В 2017 году «Магнит» начал строить собственную аптечную сеть.
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