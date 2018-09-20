«Магнит» вошел в десятку крупнейших по выручке российских компаний

Розничная торговая сеть «Магнит» вошла в топ-10 крупнейших по выручке компаний России

Рейтинг РБК-500 опубликовали на сайте издания 20 сентября. Согласно ему, «Магнит» опустился на две позиции по сравнению с показателями прошлого года. Теперь ретейлер занимает девятое место в топе.

По итогам 2017 года выручка «Магнита» увеличилась на 6%, а прибыль уменьшилась на 35% по сравнению с 2016 годом. Прибыль в 2017 году составила 36 млрд рублей.

Показатели компании X5 Retail Group выросли за 2017 год: выручка увеличилась на 25%, прибыль — на 41%. Это позволило предприятию подняться с восьмой на седьмую позицию в топ-10.

Суммарную выручку всех участников рейтинга обеспечивают государственные компании, хотя по количеству частные организации их превосходят в несколько раз. Большая часть предприятий находится или осуществляет деятельность в Москве.

Первое место в рейтинге заняла компания «Газпром» с прибылью в 767 млрд рублей. Эти показатели ниже на 23%, чем результаты за 2016 год.

Выручка 500 компаний из рейтинга по результатам 2017 года составила 72,3 трлн рублей. Она увеличилась на 9%, пишет РБК. Помимо «Газпрома», на первых пяти позициях остались те же предприятия, что и в прошлом году — «Лукойл» (5,5 трлн рублей), «Роснефть» (5 трлн рублей), Сбербанк (3,1 трлн рублей), РЖД (2,2 трлн рублей) и ВТБ (1,3 трлн рублей). Издание публикует ежегодный рейтинг крупнейших российских компаний в четвертый раз.

Как писали Юга.ру, в 2015 году «Магнит» был лидером рынка, однако осенью 2017 года началось быстрое падение акций ретейлера на бирже. За 2017 год чистая прибыль «Магнита» упала на треть — до 35,53 млрд рублей. По итогам 2017 года «Магнит» впервые за много лет уступил по общей выручке своему основному конкуренту — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).