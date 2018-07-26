Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова рассказала, как отказывала Галицкому

Гендиректор сети магазинов «Магнит» Ольга Наумова рассказала о своем отношении к бывшему владельцу этой торговой сети Сергею Галицкому

Наумова пояснила, что бизнесмен несколько раз приглашал ее перейти в «Магнит».

«Мы действительно не один раз общались с Галицким по таким поводам. Я глубоко уважаю его, в первую очередь как большого созидателя, потому что с нуля создать такой огромный бизнес может только действительно выдающийся человек. Я рада, что у меня остается возможность общаться с ним», — сказала Наумова.

Гендиректор торговой сети добавила, что тогда с Галицким они не договорились.

По ее словам, подобные переговоры были не только с Галицким. Наумова отметила, что такие предложения всегда интересно послушать. Это дает понимание, какие задачи ставят конкуренты и чего ожидают от менеджмента, сообщает РБК.

Наумова рассказала, что к моменту ухода из Х5 Retail Group накопились противоречия внутри компании. В связи с этим она приняла решение покинуть пост. Затем поступило предложение от ретейлера «Магнит». Она уточнила, что ей оказалась ближе модель этой торговой сети.