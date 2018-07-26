Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова рассказала, как отказывала Галицкому
Гендиректор сети магазинов «Магнит» Ольга Наумова рассказала о своем отношении к бывшему владельцу этой торговой сети Сергею Галицкому
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Наумова пояснила, что бизнесмен несколько раз приглашал ее перейти в «Магнит».
«Мы действительно не один раз общались с Галицким по таким поводам. Я глубоко уважаю его, в первую очередь как большого созидателя, потому что с нуля создать такой огромный бизнес может только действительно выдающийся человек. Я рада, что у меня остается возможность общаться с ним», — сказала Наумова.
Гендиректор торговой сети добавила, что тогда с Галицким они не договорились.
По ее словам, подобные переговоры были не только с Галицким. Наумова отметила, что такие предложения всегда интересно послушать. Это дает понимание, какие задачи ставят конкуренты и чего ожидают от менеджмента, сообщает РБК.
Наумова рассказала, что к моменту ухода из Х5 Retail Group накопились противоречия внутри компании. В связи с этим она приняла решение покинуть пост. Затем поступило предложение от ретейлера «Магнит». Она уточнила, что ей оказалась ближе модель этой торговой сети.
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Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ крупный пакет акций сети «Магнит», покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций. Прощаясь с сотрудниками компании, он признался, что ту психологическую нагрузку, которую он испытывал на посту руководителя компании, ему тяжело нести изо дня в день.
В конце апреля Наумова покинула пост гендиректора «Пятерочки», а в мае была назначена исполнительным директором «Магнита». В июне она заняла пост генерального директора «Магнита».
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