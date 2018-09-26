Гендиректор «Магнита» сообщила, что не будет развивать сеть гипермаркетов. Существующие переформатируют в ТРЦ

Новое руководство компании «Магнит» не планирует в дальнейшем развивать сеть гипермаркетов, а сфокусируется на формате супермаркетов

«Мы не предполагаем развития реального гипермаркета. Сегодня в "Магните" из всего нашего портфеля есть всего 7 гипермаркетов с торговой площадью свыше 4,5-5 тыс. кв. метров. Мы их переформатируем в торгово-развлекательные центры на базе своего "Семейного Плюс"», — цитирует Наумову ТАСС .

Об этом сообщила генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, выступая на Дне инвестора.

«Мы начали работать над новым уровнем редизайна супермаркетов, новый CVP с расширенным ассортиментом и другим клиентским впечатлением сегодня есть. К сожалению, не в Москве, в наших любимых региональных точках», — добавила она.

По ее словам, наибольший рыночный потенциал руководство компании видит в формате супермаркетов.

Согласно материалам компании, к 2023 году «Магнит» планирует увеличить долю на продуктовом рынке с 9% до 15%. Количество магазинов у этому времени планируется увеличить с 17 до 22,8 тысяч, магазинов формата «Магнит Косметик» до 9,3 тысяч с 4,4 тысяч.

В прежней стратегии развития компании значился пункт «продолжение агрессивного развития форматов "магазин у дома", "гипермаркет", "Магнит Семейный" и "Магнит Косметик"».