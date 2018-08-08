«Магнит» построит в Тихорецком районе теплицы для помидоров за 12,6 млрд рублей

Ретейлер «Магнит» намерен инвестировать 12,6 млрд рублей в строительство теплиц для помидоров в Тихорецком районе

Общая площадь комплекса по производству томатов составит 60 га. Первый этап проекта планируют завершить в течение года.

ПАО «Магнит» продает свои сельскохозяйственные продукты под брендом «Сельская ярмарка». Полуфабрикаты и другая продукция собственного производства составляют 3-4% ассортимента, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Год назад ретейлер купил компанию «Москва-на-Дону», которая выращивает картофель, лук, свеклу, морковь. Благодаря этому активу, сеть «Магнит» получила около 20 тыс. тонн овощей, которые реализовала на территории центральных и южных регионов страны.

«Магниту» также принадлежит тепличный комплекс «Зеленая линия», который находится на территории Краснодарского края. Комплекс занимает 85 га, там выращивают огурцы, помидоры, листовые салаты.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году «Зеленая линия» объявила о строительстве центра по выращиванию грибов в Краснодаре за 1,8 млрд рублей.

По итогам 2016 года «Магнит» стал крупнейшим в России ретейлером по объему продаж и числу магазинов.

Тогда же Сергей Галицкий, который на тот момент являлся генеральным директором компании, заявил, что в течение пяти-шести лет «Магнит» может инвестировать в производственный бизнес около 52 млрд рублей. В числе проектов ретейлера, помимо выращивания шампиньонов, было производство бытовой химии, замороженных полуфабрикатов и снэков.