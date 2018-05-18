«Магнит» запустит три собственных производства
Торговая сеть «Магнит» будет выпускать кондитерские изделия и бытовую химию, еще ряд проектов находится в стадии разработки
Об этом генеральный директор ретейлера Хачатур Помбухчан рассказал на пресс-конференции 18 мая.
«До конца года должны запуститься три производства в рамках индустриального парка "Краснодар". Это несколько направлений по кондитерским продуктам и предприятие по производству бытовой химии. Также порядка 23 предприятий находятся в рамках рассмотрения подготовки проектов. Я говорил, что мы потратим этот и, возможно, следующий год на более качественную настройку уже имеющегося у нас производственного кластера и на усиление топ-менеджерского управления этими активами. После того, как мы примем решение о дальнейшем развитии, мы определимся с конкретными планами. Но вертикальная интеграция, собственное производство компании точно останутся. Это конкурентное преимущество, мы точно будем его развивать. Нам нужно для себя решить, с какой скоростью и с каким объемом инвестиций это делать», — заявил руководитель «Магнита».
Хачатур Помбухчан также рассказал, что в планах компании удвоить свою долю, отметив, что активное развитие на рынке проводят две компании — Х5 Retail Group и «Магнит».
«На сегодняшний день семь основных игроков в России имеют долю порядка 30%. Я говорю о современном ретейле всего продуктового рынка. При этом еще 42% находятся под управлением небольших локальных сетей, маленьких магазинов. Поэтому то, что на сегодняшний день видят для себя все федеральные ретейлеры, — это возможность удвоить долю в течение следующих трех-четырех лет. Мы видим для себя примерно такие же возможности и говорим об этом достаточно давно», — заявил он.
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Как писали Юга.ру, Хачатур Помбухчан сообщил о планах ретейлера запустить онлайн-магазин, обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки, а также рассказал, что проведение акций лояльности приносит «Магниту» до 4% роста оборота.
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