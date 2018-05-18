Помбухчан рассказал об эффекте рекламных акций «Магнита»

Генеральный директор розничной сети «Магнит» Хачатур Помбухчан рассказал, что проведение акций лояльности приносит компании до 4% роста оборота

На пресс-конференции 18 мая руководитель ретейлера ответил на вопрос по поводу ожидаемого эффекта от проведения акций лояльности.

«Наша статистика показывает, что при достаточно хорошем вовлечении людей — а это напрямую зависит от качества акции, приглашенной звезды и условий акции, — как правило, рост оборота составляет от 3% до 4%. Большей частью это происходит за счет роста среднего чека, это порядка 2–2,5%. Прирост трафика составляет 1–1,5%», — заявил Помбухчан.

Как сообщали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре в гипермаркете «Магнит» состоялась акция с участием звезды мирового футбола Роналдиньо, при содействии которого итальянское дизайнерское бюро разработало линейку товаров для российских покупателей, в нее вошли рюкзаки, сумки, мячи и другие аксессуары.