Помбухчан рассказал об эффекте рекламных акций «Магнита»
Генеральный директор розничной сети «Магнит» Хачатур Помбухчан рассказал, что проведение акций лояльности приносит компании до 4% роста оборота
Смотрите фоторепортаж:
На пресс-конференции 18 мая руководитель ретейлера ответил на вопрос по поводу ожидаемого эффекта от проведения акций лояльности.
«Наша статистика показывает, что при достаточно хорошем вовлечении людей — а это напрямую зависит от качества акции, приглашенной звезды и условий акции, — как правило, рост оборота составляет от 3% до 4%. Большей частью это происходит за счет роста среднего чека, это порядка 2–2,5%. Прирост трафика составляет 1–1,5%», — заявил Помбухчан.
Как сообщали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре в гипермаркете «Магнит» состоялась акция с участием звезды мирового футбола Роналдиньо, при содействии которого итальянское дизайнерское бюро разработало линейку товаров для российских покупателей, в нее вошли рюкзаки, сумки, мячи и другие аксессуары.
На пресс-концеренции, посвященной мероприятию, Хачатур Помбухчан рассказал о планах ретейлера обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.