Помбухчан рассказал об эффекте рекламных акций «Магнита»

Краснодарский край, Вся Россия

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Генеральный директор розничной сети «Магнит» Хачатур Помбухчан рассказал, что проведение акций лояльности приносит компании до 4% роста оборота

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На пресс-конференции 18 мая руководитель ретейлера ответил на вопрос по поводу ожидаемого эффекта от проведения акций лояльности.

«Наша статистика показывает, что при достаточно хорошем вовлечении людей — а это напрямую зависит от качества акции, приглашенной звезды и условий акции, — как правило, рост оборота составляет от 3% до 4%. Большей частью это происходит за счет роста среднего чека, это порядка 2–2,5%. Прирост трафика составляет 1–1,5%», — заявил Помбухчан.

Как сообщали Юга.ру, 18 мая в Краснодаре в гипермаркете «Магнит» состоялась акция с участием звезды мирового футбола Роналдиньо, при содействии которого итальянское дизайнерское бюро разработало линейку товаров для российских покупателей, в нее вошли рюкзаки, сумки, мячи и другие аксессуары.

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На пресс-концеренции, посвященной мероприятию, Хачатур Помбухчан рассказал о планах ретейлера обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки.

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