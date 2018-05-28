«Магнит» представит новый формат гипермаркета к концу года
Новый исполнительный директор торговой сети «Магнит» Ольга Наумова рассказала, какие изменения запланировал ретейлер
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До конца 2018 года «Магнит» планирует презентовать обновленную концепцию гипермаркета в измененном формате, а также сменить формат семейных магазинов, 14 из них уже обновлено. Ольга Наумова в интервью ТАСС рассказала, что в торговых точках, где уже действует новая концепция, зафиксировали рост оборота около 12-13%.
«Мы обновляем магазины "Магнит Семейный", готовим концепт формата гипермаркета, есть интересные пилоты в направлении фармацевтики. Ретейл — очень живой и быстрый бизнес. Мы должны постоянно меняться, и поэтому стараемся делать наши традиционные форматы более интересными в плане стандартов, возможностей, идей, ассортимента», — отметила Наумова.
По совам исполнительного директора ретейлера, конкретные изменения по гипермаркетам пока рано анонсировать.
Напомним, по итогам прошлого года «Магнит» уступил лидерство по объему выручки своему конкуренту X5 Retail Group.
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Как сообщали Юга.ру, основатель торговой сети Сергей Галицкий 16 февраля продал акции и ушел из совета директоров «Магнита». Компанию возглавил Хачатур Помбухчан, при этом он не вошел в совет директоров. В мае в компанию пришла Ольга Наумова, до этого пять лет занимавшая пост генерального директора сети «Пятерочка», входящей в X5 Retail Group.
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