Кто такая Ольга Наумова? Биография новой главы «Магнита»

Краснодарский край, Вся Россия

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21 июня СЕО «Магнита» Хачатур Помбухчан уволился по собственному желанию. Новым главой «Магнита» стала бывший гендиректор сети «Пятёрочка» Ольга Наумова.

Согласно сообщению в материалах «Магнита» на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» срок контракта рассчитан на три года. Юга.ру собрали известную информацию о профессиональной деятельности топ-менеджера до её прихода в «Тандер».

Ольга Наумова — один из самых высокопрофессиональных менеджеров России. Неоднократно входила в различные топовые листы по итогам рейтингов, в том числе Ассоциации менеджеров России («Топ-1000»), журнала «Карьера» («ТОР-200 влиятельных деловых женщин России»). В 2008 году признана одной из 50 самых влиятельных деловых женщин России по оценке аудитории журнала «Финанс».

Ольга Валерьевна Наумова, родилась 30 июня 1972 в Москве. По натуре интроверт, по складу характера организатор. Любит точные науки. В качестве отдыха предпочитает сон и чтение, любит и умеет шить. Разбирается в московских ресторанах и хорошо готовит сама.

Образование

Окончила социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Маркетинг». Во время учебы в университете один год проучилась в МВТУ им. Баумана, но потом оставила — не хватило времени. Работать начала, когда училась на втором курсе соцфака, ко времени окончания университета уже имела трудовую книжку. Была супервайзером на маркетинговых и политических исследованиях, руководила группой интервьюеров. Прошла курс обучения в ведущей бизнес-школе Insead (Франция).

Начало карьеры руководителя

В начале 1994 года стала работать руководителем московского офиса петербургской консалтинговой компании «Альт». Меньше чем через год перешла на работу в группу компаний IBS (системный интегратор IBS, дистрибуторский центр «Дилайн» и компания Dell Systems) директором по маркетингу «Дилайна». В ноябре 1999 года IBS официально объявила об открытии новой фирмы, которая получила название «Компьютер Депо». Наумова стала ее генеральным директором.

В 2000-2001 годах была коммерческим директором компании «Русский продукт».

«Северсталь»

С 2001 по 2002 годы — директор по организации бизнеса Череповецкого сталепрокатного завода ПАО «Северсталь», с 2002 по 2006 годы — генеральный директор завода. Кроме того, с 2003 по 2004 годы — генеральный директор ОАО «Орловский сталепрокатный завод». С 2004 года возглавляла группу «Северсталь-метиз», позднее — ЗАО «Северсталь-метиз». На этой должности в интервью говорила о мерах по ликвидации последствий мирового финансового кризиса в металлургической отрасли. За довольно короткий период команда под её началом смогла объединить лидирующие заводы России и Украины, создала сильную международную метизную группу, ориентированную на индустриальных клиентов и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В мае 2009 года Наумова покинула «Северсталь». 

НЛМК

В июне 2009 года Наумова возглавила новое направление в бизнесе Новолипецкого меткомбината (НЛМК) — сортовой прокат и метизы. В этой должности дала большое интервью корпоративному изданию, где рассказала о тонкостях процесса интеграции.

В декабре 2009 Наумова стала генеральным директором нового дочернего предприятия НЛМК — ООО «НЛМК-Сорт». Дивизион был образован в результате приобретения НЛМК контрольного пакета акций ОАО «Макси-Групп» и его дочерних компаний.

В июне 2010 Наумова перешла на должность руководителя компании «Римера» — нефтесервисного дивизиона группы ЧТПЗ. В интервью Forbes говорила о том, каково быть матерью, работая на крупнейшие российские компании, о своем распорядке дня, о принятии сложных решений.

X5 Retail Group

В мае 2013 года Наумова становится генеральным директором сети «Пятёрочка». В интервью Forbes она сказала, что переход в ретейл из металлургии дался ей сравнительно легко, что это её сфера.

В апреле 2018 года Наумова покидает X5 Retail Group. Как она пояснила в интервью «Ведомостям», решение об уходе принято из-за расхождений во взглядах на принципы и систему управления с менеджментом X5, а также из-за отсутствия у него как стратегического видения, так и поддержки реальных проектов развития бизнес-единицы и новых проектов. Со своей стороны, главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман заявил, что под руководством Наумовой «Пятёрочка» могла «завязнуть в старых подходах».

«Магнит»

В мае Наумова становится исполнительным директором сети «Магнит». Было заявлено, что в компании она будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства.

В большом интервью ТАСС Наумова рассказала о том, как будет меняться торговая сеть, как цифровизация скажется на развитии компании и какие проекты ожидать в ближайшем будущем.

22 июня Ольга Наумова официально вступила в должность генерального директора ретейлера «Магнит».

«Магнит» Бизнес-сообщество Торговля Экономика

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