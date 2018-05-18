«Магнит» готовит проект в сфере онлайн-торговли

Генеральный директор торговой сети «Магнит» Хачатур Помбухчан рассказал о том, что ретейлер готовит к запуску интернет-магазин

На пресс-конференции 18 мая Помбухчан сообщил, что у компании есть онлайн-проект, но для его запуска необходимо понимание результативности.

«Мы достаточно активно занимаемся этим вопросом. Но нет цели просто сделать интернет-магазин как у всех, нести на нем убытки, как все их сейчас несут, причем не только в России, а потом радостно его закрыть, подтвердив в очередной раз, что что-то не получается. Это комплексная вещь, которая включает в себя логистику, лояльность покупателей, более качественное понимание покупательского поведения и потребностей. Мы точно над этим работаем, но будем запускать проект только тогда, когда будет понимание что именно это принесет компании с точки зрения доходов», — пояснил гендиректор «Магнита».

Как сообщали Юга.ру, 10 мая стало известно, что «Магнит» запустит нейросеть для исследования спроса на товары.