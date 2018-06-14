Магазины «Магнит» на курортах Кубани будут работать круглосуточно
В летнее время часть магазинов сети «Магнит» на Черноморском побережье Краснодарского края изменит режим работы
В сезон отпусков ретейлер перевел на круглосуточный режим работы несколько гипермаркетов и магазинов у дома, которые находятся в прибрежной зоне. Выкладку товара и подготовку зала будут проводить в ночное время, чтобы не отвлекать посетителей в часы пик, сообщили в пресс-службе ретейлера.
Кроме того, часть магазинов продлит режим работы. Специалисты анализируют трафик в торговых точках и составляют новый график.
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В «Магнитах у дома» можно купить продукты питания, бытовую химию и товары для отдыха. В ассортименте гипермаркетов — готовые блюда собственного производства, косметика и парфюмерия, товары для дома. На территории торговых точек оборудованы парковки.
Список магазинов, работающих круглосуточно:
Гипермаркеты
- Анапа, Анапское шоссе, 14
- Геленджик, ул. Советская, 71
- Туапсе, ул. Гагарина, 3А
- Сочи, ул. Транспортная, 2а,
- Сочи, переулок Виноградный, 2,
- Лазаревское, ул. Калараш, 111
- Адлер, ул. Приреченская, 4
Магазины у дома:
- Анапа, ул. Крымская, 274/Новороссийская 281, пом. 332
- Новороссийск, пр-т Ленина, 18
- Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 106
- Джубга, Новороссийское шоссе, 2а
- Сочи, ул. Ленина, 219ж
- Сочи, ул. Просвещения, 46
- Сочи, ул. Демократическая, 29
- Сочи, ул. Декабристов, 18, корпус 4
- Сочи, ул. Ленина, 132
- Сочи, ул. Урицкого, 11в
- Сочи, ул. Декабристов, 167а
- Сочи, ул. Бытха, 47а
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