Магазины «Магнит» на курортах Кубани будут работать круглосуточно

Краснодарский край

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В летнее время часть магазинов сети «Магнит» на Черноморском побережье Краснодарского края изменит режим работы

В сезон отпусков ретейлер перевел на круглосуточный режим работы несколько гипермаркетов и магазинов у дома, которые находятся в прибрежной зоне. Выкладку товара и подготовку зала будут проводить в ночное время, чтобы не отвлекать посетителей в часы пик, сообщили в пресс-службе ретейлера.

Кроме того, часть магазинов продлит режим работы. Специалисты анализируют трафик в торговых точках и составляют новый график.

Смотрите фоторепортаж:

В «Магнитах у дома» можно купить продукты питания, бытовую химию и товары для отдыха. В ассортименте гипермаркетов — готовые блюда собственного производства, косметика и парфюмерия, товары для дома. На территории торговых точек оборудованы парковки.

Список магазинов, работающих круглосуточно:

Гипермаркеты

  • Анапа, Анапское шоссе, 14
  • Геленджик, ул. Советская, 71
  • Туапсе, ул. Гагарина, 3А
  • Сочи, ул. Транспортная, 2а,
  • Сочи, переулок Виноградный, 2,
  • Лазаревское, ул. Калараш, 111
  • Адлер, ул. Приреченская, 4

Магазины у дома:

  • Анапа, ул. Крымская, 274/Новороссийская 281, пом. 332
  • Новороссийск, пр-т Ленина, 18
  • Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 106
  • Джубга, Новороссийское шоссе, 2а
  • Сочи, ул. Ленина, 219ж
  • Сочи, ул. Просвещения, 46
  • Сочи, ул. Демократическая, 29
  • Сочи, ул. Декабристов, 18, корпус 4
  • Сочи, ул. Ленина, 132
  • Сочи, ул. Урицкого, 11в
  • Сочи, ул. Декабристов, 167а
  • Сочи, ул. Бытха, 47а

Как сообщали Юга.ру, на федеральных дорогах Краснодарского края, которые ведут к морю, сняли ограничения движения до конца туристического сезона.

«Магнит» Курорты и туризм Торговля
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