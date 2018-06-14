Магазины «Магнит» на курортах Кубани будут работать круглосуточно

В летнее время часть магазинов сети «Магнит» на Черноморском побережье Краснодарского края изменит режим работы

В сезон отпусков ретейлер перевел на круглосуточный режим работы несколько гипермаркетов и магазинов у дома, которые находятся в прибрежной зоне. Выкладку товара и подготовку зала будут проводить в ночное время, чтобы не отвлекать посетителей в часы пик, сообщили в пресс-службе ретейлера.

Кроме того, часть магазинов продлит режим работы. Специалисты анализируют трафик в торговых точках и составляют новый график.