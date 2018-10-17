Правление «Магнита» покинул выходец из команды Галицкого

Заместитель генерального директора ПАО «Магнит» Илья Саттаров 16 октября уволился из компании

Совет директоров торговой сети принял заявление Саттарова. В состав правления «Магнита» вместо него избрали Евгения Мельникова. Сообщение «Магнита» опубликовано на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

«Илья более восьми лет был в команде руководителей "Магнита" и играл важную роль в развитии компании», — сказала гендиректор компании Ольга Наумова.

Евгений Мельников — начальник дирекции по информационным технологиям и защите информации. В «Магните» он работает более десяти лет.