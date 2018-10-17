Правление «Магнита» покинул выходец из команды Галицкого

Краснодарский край, Вся Россия

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Заместитель генерального директора ПАО «Магнит» Илья Саттаров 16 октября уволился из компании

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Совет директоров торговой сети принял заявление Саттарова. В состав правления «Магнита» вместо него избрали Евгения Мельникова. Сообщение «Магнита» опубликовано на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

«Илья более восьми лет был в команде руководителей "Магнита" и играл важную роль в развитии компании», — сказала гендиректор компании Ольга Наумова.

Евгений Мельников — начальник дирекции по информационным технологиям и защите информации. В «Магните» он работает более десяти лет.

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Илья Саттаров работает в сети «Магнит» с 2010 года. В апреле он стал первым заместителем генерального директора компании. В этом же месяце Сатарров вместе Хачатуром Помбухчаном, который на тот момент возглавлял торговую сеть, не попал в совет директоров компании.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита». Он остался владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций. Сеть в феврале возглавил Хачатур Помбухчан. 

В «Магните» 2 апреля назначили нового финансового директора, им стала Елена Милинова. 

В мае исполнительным директором «Магнита» была назначена Ольга Наумова. Ранее она покинула пост гендиректора «Пятерочки» (Х5 Retail Group). В июне Наумова сменила Помбухчана на должности генерального директора «Магнита».

«Магнит» Бизнес-сообщество Сергей Галицкий
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