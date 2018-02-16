Почему краснодарский миллиардер Сергей Галицкий продал акции «Магнита»? Что происходило с компанией в последние годы

В пятницу, 16 февраля, в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи была заключена сделка о продаже крупного пакета акций сети «Магнит», принадлежащего ее основателю и совладельцу Сергею Галицкому. Покупателем стала банковская группа ВТБ, сумма сделки составила 138 млрд рублей. Сам Галицкий назвал продажу акций «Магнита» непростым решением. Он указал на разногласия между инвесторами и акционерами компании относительно стратегии ее развития. Основатель торговой сети сказал, что сейчас компании требуется агрессивный рост, увеличение продаж и открытие новых магазинов — в то время как он рассматривал в качестве приоритетов низкую долговую нагрузку и прибыльность.

Котировки акций «Магнита» на фондовом рынке упали более чем в два раза с пиковых значений 2015 года. С сентября 2017 года ретейлер подешевел с 1 трлн рублей до 530 млрд — это его капитализация на Московской бирже на конец января 2018-го. Почему это произошло?

2015–2017: хроника В 2015 году «Магнит» был лидером рынка. Компания заявила о громких планах по созданию индустриального парка, состоящего из пищевых, промышленных и сельскохозяйственных производств, в Карасунском округе Краснодара в районе поселка Дорожного на площади 517 га. В ходе строительства первой очереди на земельном участке площадью 146 га планировалось разместить 12 пищевых производств, одно промышленное (производство бытовой химии) и одно сельхозпредприятие по выращиванию шампиньонов и производству компоста (основы для выращивания грибов). По итогам 2015 года совокупные дивиденды на акцию «Магнита» составили около 40% от прибыли компании, компания планировала направлять на дивиденды до 60% чистой прибыли. Однако затем рост «Магнита» замедлился на фоне снижения реальных доходов населения в 2015–2016 годах, и компания снизила дивиденды в целях сохранения низкого уровня долга. Согласно данным Росстата, общий оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 1,2% по сравнению с падением на 4,6% в 2016 году. При этом осенью прошлого года началось быстрое падение акций «Магнита» на бирже. Компания тогда объясняла плохие показатели по темпам роста высокими операционными расходами — открытием новых магазинов, реновацией старых и строительством комплекса по выращиванию грибов. За 2017 год чистая прибыль «Магнита» упала на треть — до 35,53 млрд рублей. По итогам 2017 года «Магнит» впервые за много лет уступил по общей выручке своему основному конкуренту — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Лидерство на рынке продуктового ретейла «Магнит» отдал X5 еще в 2016 году.

«Магнит» ориентируется в основном на формат существующих давно «магазинов у дома» с традиционными сервисами. Но в них не удается поддерживать трафик, отток покупателей в прошедшем году составил 2,6% Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК «ТелеТрейд»

Что делали «Магнит» пока сохранил лидерство по общему количеству магазинов: прирост за 2017 год составил 2 тыс. 291 магазин. Компания продолжает развивать непродовольственные форматы: сеть «Магнит Косметик» выросла за год на 667 магазинов — до 3,8 тыс. Компания также открыла 51 аптеку (в основном на Кубани) и планировала дальше увеличивать количество аптек. Выручка «Магнита» выросла на 6,4%, что является достаточно слабым показателем при росте торговых площадей на 13,6%. Продажи снизились за счет сокращения трафика и, в меньшей степени, уменьшения среднего чека. Наиболее сильное падение сопоставимых по отчетным периодам продаж наблюдалось в сегменте гипермаркетов (-10,2% за год), а в сегменте дрогери (к которому относится «Магнит Косметик») компании удалось сохранить продажи на прошлогоднем уровне. Неаудированные финансовые данные «Магнита» продемонстрировали снижение рентабельности по EBITDA до 8% (в 2016 году — 10%) и падение чистой прибыли на 35% (чистая маржа снизилась с 5,1% в 2016 году до 3,1% в 2017 году). Прирост выручки не достиг ожидаемых 8–10%, которые сама компания прогнозировала в октябре.

Одним из негативных сигналов для рынка стала январская новость об увольнении из компании Сергея Гончарова, отвечавшего за развитие аптек. По оценке аналитиков, это было связано с проблемами в операционной деятельности, из-за которых «Магнит» вынужденно уделяет меньше внимания смежным направлениям. Осенью СМИ со ссылкой на источники в компании сообщали о грядущих массовых увольнениях в «Магните». Компания напрямую это не комментировала, но отрицала в СМИ как анонимный источник.

Отставание заставляет «Магнит» вкладывать средства в развитие. В ноябре 2017 года основной владелец сети Сергей Галицкий продал 7,5% акций «Магнита» и вложил вырученные 43 млрд рублей в компанию. А в январе стало известно, что «Магнит» в 2018 году не собирается выплачивать дивиденды.

Что дальше? Покупка банковской группой ВТБ крупнейшего пакета акций «Магнита» должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Комментируя сделку, президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что сегодня мировой рынок розничной торговли проходит период кардинальной трансформации, вызванной растущими требованиями и предпочтениями потребителей, взаимным проникновением онлайн- и офлайн-каналов продаж и усилением роли высоких технологий. «В России мы видим огромный потенциал для развития этого сегмента, и опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, мы планируем вывести компанию «Магнит» на качественно новый уровень своего развития», — заявил глава ВТБ. Основываясь на опыте группы ВТБ в ретейле, благодаря наличию уникальной логистической платформы и эффективной бизнес-модели, компания «Магнит» имеет значительный потенциал будущего развития, полагает банкир. Он также не исключил возможности слияния компании с другими участниками рынка и дальнейшей экспансии.

ВТБ не будет изменять название магазинов «Магнит», но проведет рестайлинг торговой сети, сообщил журналистам первый зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Происходит рестайлинг. Название магазина меняться не будет, будет рестайлинг, обновление. Программа была запущена в прошлом году, мы собираемся ее немножко ускорить», — объяснил он.

Днем ранее на том же инвестфоруме в Сочи стало известно, что ВТБ, «Почта России» и «Магнит» намерены разработать концепцию нового розничного формата для комбинированного оказания торговых, почтовых, логистических и банковских услуг своим клиентам в режиме офлайн. Дополнительно на базе анализа потребительских предпочтений предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн-механизмы продажи товаров и услуг, а также совместные программы лояльности в целях повышения качества и удовлетворенности клиентов. ВТБ планируется определить в качестве опорного банка для обслуживания стратегического партнерства. Кроме того, «Почта России» и «Магнит» планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты России», а также скоординированно использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России. Рынок отреагировал на новость о сделке ВТБ и «Магнита» негативно, к середине дня акции ретейлера теряли более 6%.

В свою очередь, управляющая компания Prosperity Capital Management, фонды которой входят в состав акционеров «Магнита», выразила свое недовольство структурой сделки. По словам директора по корпоративному управлению Prosperity Дениса Спирина, при продаже контрольного пакета акций ретейлера не учитываются интересы миноритарных акционеров. Согласно оценкам Prosperity, помимо 138 млрд рублей Галицкому, ВТБ должен заложить еще 336 млрд рублей на потенциальный выкуп акций «Магнита» у несогласных со сделкой миноритариев.