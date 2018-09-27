«Магнит» уступил X5 Retail Group второе место в рейтинге частных компаний Forbes

Журнал Forbes 27 сентября представил ежегодный рейтинг 200 крупнейших компаний России, больше 50% акций которых владеют частные собственники

Второе место заняла компания X5 Retail Group, объединяющая торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В 2017 году выручка компании выросла на 25,3% и составила 1,29 трлн рублей.

Список возглавила нефтяная компания «Лукойл», которая за год заработала 5,47 трлн рублей.

Рейтинг составлен по объему выручки в 2017 году и опубликован на сайте издания.

Ретейлер «Магнит» уступил своему конкуренту X5 Retail Group и спустился со второго на четвертое место. Темпы роста торговой сети в 2017 году снизились более чем вдвое: в сравнении с 2016-м выручка выросла на 6,37%, до 1,14 трлн.

В топ-200 попали еще пять предприятий Краснодарского края: НефтеГазИндустрия (56-е место, 158 млрд рублей), нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани «Славянск Эко» (129-е место, 71 млрд), автомобильный дилер «СБСВ-Ключавто» (135-е место, 69,3 млрд), Новороссийский морской торговый порт (164-е место, 52,5 млрд) и сельскохозяйственный холдинг семьи экс-губернатора «Кубани» Александра Ткачева «Агрокомплекс» (178-е место, 46,7 млрд).

Ростовскую область представили три компании: производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» (145-е место, 64,1 млрд), экспортер пшеницы «Риф» (131-е место, 70,5 млрд) и «Глория Джинс» (200-е место, 40,8 млрд). Несколько лет назад производитель одежды для детей и подростков перепрофилировался в ретейлера и стал размещать заказы на сторонних фабриках, вследствие выручка компании за пять лет выросла в 4,5 раза, а за последний год рост составил 20,4%.

Составители рейтинга сообщили, что общая рублевая выручка 200 компаний, попавших в рейтинг, за год увеличилась на 12% — до 36 трлн рублей. Снижение показателей отмечено у 34 компаний из списка.

Напомним, в сентябре РБК представил рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России, согласно которому «Магнит» опустился на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял девятое место.

Как сообщали Юга.ру, в прошлогоднем рейтинге компания «Ключавто» занимала 154-е место, а годом ранее шла 171-й.