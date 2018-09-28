Гендиректор «Магнита» возглавила рейтинг женщин-руководителей по версии РБК

Краснодарский край

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Гендиректор краснодарского ретейлера «Магнит» Ольга Наумова заняла первую строчку рейтинга женщин-руководителей, который составил журнал РБК

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Второе место в рейтинге заняла председатель правления металлургического гиганта ОМК Наталья Еремина. На третьем месте — гендиректор дилерской группы «Рольф» Светлана Виноградова. Всего в списке 25 женщин-CEO, семеро из них попали в рейтинг впервые.

Также в 2018 году в рейтинге нет представительниц госсектора — все участницы возглавляют частные компании. На участие в топе претендовали руководительницы из списка РБК 500 и «дочек» транснациональных корпораций с локальной выручкой от 17 млрд рублей.

Положение в рейтинге зависело от выручки компании, численности штата, динамики выручки в 2017 году и сравнения показателя с динамикой среднеотраслевого показателя за тот же период.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля 2018 года Наумова покинула пост гендиректора «Пятерочки», а в мае была назначена исполнительным директором «Магнита». В июне она заняла пост генерального директора «Магнита».

«Магнит» Ольга Наумова Рейтинги
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