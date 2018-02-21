Кто такой Хачатур Помбухчан? Что известно о новом гендиректоре «Магнита»

Основатель и совладелец «Магнита» Сергей Галицкий продал крупнейший пакет акций ретейлера и покинул совет директоров компании. 17 февраля торговую сеть возглавил давно работающий в ее топ-менеджменте Хачатур Помбухчан. Это не самая публичная фигура, и ранее почти все новости, связанные с ним, в основном касались заявлений о финансах. Юга.ру собрали информацию, которая известна о новом CEO крупнейшего ретейлера страны.

Официальная информация Хачатур Эдуардович Помбухчан родился 16 марта 1974 года в Краснодаре. В 1996 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «прикладная математика». В 2000 году окончил Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит». В период с 1997 по 2004 год руководил коммерческим отделом «Южной телекоммуникационной компании». С 2004 по 2006 год работал директором по офисным продажам и обслуживанию южного филиала компании «МТС». В 2006 году стал директором по маркетингу и связям с инвесторами розничной сети «Магнит», проработал в этой должности до 2008 года. С 2008 года в течение 10 лет занимал должность финансового директора розничной сети «Магнит», был председателем совета директоров компании. С 17 февраля является генеральным директором и председателем правления ПАО «Магнит».

Что еще известно По данным СПАРК, в разные годы Помбухчан был совладельцем ООО «Час пик», ООО «Фирма "ТАТ"», ООО «Ритейл Импорт», ООО «Гринвич» и ООО «Гринвич сити». Основной вид деятельности компаний — розничная торговля часами.

С 2010 года Помбухчан — председатель совета директоров ПАО «Магнит». При этом сам Сергей Галицкий в интервью Forbes в 2013 году называл должность председателя совета директоров чисто номинальной.

В 2014 году портфельные инвесторы «Магнита» голосовали против переизбрания Помбухчана (а также Сергея Галицкого) в совет директоров компании, однако это не повлияло на итоговое решение.

Помбухчан неоднократно занимал высокие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ». В 2014 году стал лауреатом IX Национальной премии «Директор года».



Младший брат Хачатура Помбухчана, Крикор Помбухчан, также работает в компании «Магнит» и занимает пост директора департамента закупок.

Акции «Магнита» В «Магните» работает опционная программа для топ-менеджмента. По ее условиям, ключевые сотрудники получают акции компании либо их стоимость в денежном эквиваленте. Право на акции оформлено в дополнительном соглашении к трудовому договору: в нем зафиксирована максимально возможная премия сотрудника по количеству акций. Цель опционной программы — дополнительная мотивация персонала, обеспечивающего темпы развития ретейлера.

Помбухчан то продавал акции «Магнита», то снова наращивал долю в компании. Так, в августе 2012 года он полностью вышел из состава акционеров, но уже в следующем месяце снова приобрел 0,00007% акций сети.

В январе 2013-го он увеличил свою долю в компании с 0,0003 до 0,0022%, в 2014 году эта цифра выросла до 0,00294%. В сентябре 2015 года доля Помбухчана в капитале «Магнита» вновь снизилась — до 0,001655%.

Публичные заявления В 2016 году Хачатур Помбухчан озвучил прогноз о возможной турбулентности цен на продукты питания в первых месяцах 2017 года в связи с вступлением в силу законодательных новелл.

Эти слова вызвали гнев депутата Госдумы Ирины Яровой. Она обратилась в Федеральную антимонопольную службу с требованием проверить высказывания топ-менеджера на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Необходимо добавить, что Яровая была одним из авторов поправок к закону о торговле, который как раз и вызвал неоднозначную реакцию участников рынка.

ФАС отреагировала официальным напоминанием топ-менеджерам торговых сетей об ответственности за свои высказывания.

Юга.ру писали о том, что привело «Магнит» к уходу Сергея Галицкого — в том числе слабые финансовые результаты компании, вызвавшие разногласия у акционеров. Эти показатели Помбухчан объяснял инвестициями в цены, а также расходами на масштабное обновление магазинов, открытие новых торговых точек и запуск собственного производства.

В январе Помбухчан заявил о том, что «Магнит» не планирует платить дивиденды за 2018 год.

Первые шаги нового CEO Компания сообщила, что будет рассматривать возможность обратного выкупа акций в этом году — чтобы стимулировать ими менеджмент «Магнита». Помбухчан подтвердил инвесторам эти планы, заявив, что речь идет о сумме в 200 млн долларов, однако конкретное решение будет принимать совет директоров.