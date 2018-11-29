«Магнит» откроет в ЮФО 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»

«Магнит» в 2019 году планирует открыть 2 тыс. торговых точек в отделениях «Почты России» в Южном федеральном округе

«Почта России» и «Магнит» на инвестиционном форме «Россия Зовет!» рассказали о том, что проект по внедрению магазинов в почтовые отделения оказался успешным. Во время тестового режима продажи увеличились в пять раз, поэтому стороны решили в 2019 году открыть магазины в 2 тыс. отделений «Почты России».

Тестовые магазины с ассортиментом 200–600 наименований летом открыли в Москве, Краснодарском крае, Рязанской и Ивановской областях. Проанализировав спрос, «Магнит» разработал отдельные форматы для городов и сел. В первом случае акцент сделали на продукцию импульсной покупки, во втором — на товары первой необходимости, сообщили в пресс-службе «Магнита».