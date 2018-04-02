В «Магните» назначили нового финансового директора

Финансовым директором ретейлера «Магнит» стала Елена Милинова

Милинова в 2014-2016 годах была главным финансовым директором Х5 Retail Group. В «Магните» она будет отвечать за вопросы, связанные с финансовой деятельностью компании, формирование и реализацию новой финансовой стратегии «Магнита». Ранее пост финдиректора занимал Хачатур Помбухчан, который с уходом Сергея Галицкого возглавил компанию.

«Елена Милинова имеет большой опыт работы в финансовой сфере, обладает высоким профессионализмом и, что особенно важно, хорошо знакома с отраслью. Уверен, что ее глубокие знания и личные качества будут способствовать эффективной реализации стратегических планов компании. Мы рады, что наша команда пополнилась таким сильным менеджером», — цитирует Помбухчана «Интерфакс» .

В 2000 году Милинова окончила Тольяттинскую академию управления по специальности «финансы и кредит», следующие четыре года она работала в российском офисе PwC, в 2004-2007 годы — в Геотрансгазе и в Sollers ST. С 2007 по 2014 год Милинова возглавляла финансовый блок ПАО «КАМАЗ», работая заместителем генерального директора и члена правления группы компаний, с 2014 по 2016 год была финансовым директором Х5 Retail Group. В 2017 году стала директором по экономике и финансам инвестиционной компании Marathon Group.