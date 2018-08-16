Гендиректор «Магнита» рассказала, где будет находиться штаб-квартира компании

Гендиректор ретейлера «Магнит» Ольга Наумова 16 августа обсудила с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым перспективы развития производственных площадок

«Штаб-квартира "Магнита" находится в крае и никаких радикальных изменений мы не предполагаем. Это стратегически важный для нас регион, именно здесь мы тестируем технологии, пилотируем проекты, запускаем новые форматы магазинов», — подчеркнула она.

Руководитель ретейлера сказала, что Краснодарский край — это ключевой регион для компании.

«Для нас очень важно, что штаб-квартира компании останется в Краснодаре», — написал губернатор в своем твиттере .

Кондраьтьев выразил уверенность, что с приходом нового гендиректора дружеские отношения между властями региона и компанией «Тандер» только укрепятся.

Также «Тандер» продолжит поддерживать местного производителя. Это очень верное решение для развития сети и двойная гарантия качества и цены. Намного выгоднее дать потребителю кубанские овощи, фрукты, мясо, молоко. И нашим фермерам опять же прибыль и обеспечение сбыта.

На встрече с Ольгой Наумовой глава Кубани сообщил, что в прошлом году бюджет региона получил от «Магнита» 3,7 млрд рублей налогов, и отметил важность того, чтобы торговая сеть оставалась не только одним из крупнейших налогоплательщиков в крае, но и социально ориентированной компанией.

Ольга Наумова рассказала о планах открыть в индустриальном парке кондитерский цех и комбинат хлебопродуктов, благодаря чему до конца года появится 800 рабочих мест. Кроме того, компания собирается сохранить сотрудничество с шестью кубанскими вузами. Стажировку и производственную практику в «Магните» прошли 200 студентов, часть из них трудоустроилась.

Гендиректор компании заверила, что «Магнит» продолжит сотрудничать с местными поставщиками, доля которых в общем ассортименте превышает 30%, и продавать товары из Краснодарского края за пределами региона. В прошлом году объем продаж кубанских продуктов в других субъектах РФ составил 22 млрд рублей, в этом году такие показатели были достигнуты за первые шесть месяцев, передает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля основатель и совладелец «Магнита» Сергей Галицкий продал свои акции и ушел из совета директоров компании.