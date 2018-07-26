«Магнит» не планирует открывать магазины в Крыму

Глава торговой сети «Магнит» Ольга Наумова сообщила, что компания пока не планирует открывать магазины в Крыму

Она рассказала, что открытие магазинов в новых регионах подразумевает наличие собственной логистической платформы. По мнению гендиректора ретейлера, это непростой процесс. «В качестве площадки для развития мы рассматриваем всю территорию России, ищем выгодные локации для магазинов. Сейчас "Магнит" есть в 64 регионах. Стратегия развития подразумевает выход во все регионы, но не одновременно. Конкретных планов по Крыму нет», — пояснила в интервью РБК Наумова.

В Крыму 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе полуострова, назначенный после принятия декларации независимости. На внеочередном пленарном заседании крымского парламента 17 марта 2014 года приняли постановление «О независимости Крыма». Многие ретейлеры до сих пор не работали в Крыму. Компании объясняют это дорогой логистикой и отсуствием необходимой инфраструктуры.

Как сообщали Юга.ру, Наумова рассказала, что компания планирует запустить пилотный проект вместе с «Лукойлом». Планируется, что на базе автомобильных заправок откроют продуктовые магазины.