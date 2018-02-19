«Магнит» будет открывать меньше магазинов и начнет скупать точки региональных ретейлеров

Краснодарский край, Вся Россия

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Ретейлер «Магнит», перешедший под контроль ВТБ, пересмотрит свою инвестиционную политику и политику расширения торговой сети

Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами заявил новый гендиректор компании Хачатур Помбухчан, передает «Коммерсантъ».

По его словам, «Магнит» пересмотрит политику расширения сети в сторону отказа от экспансии.

«Мы не будем открывать по 3–4 тыс. магазинов в год»,— сказал Помбухчан.

В планах ретейлера — повышение эффективности уже открытых точек. А вместо открытия собственных новых магазинов компания также планирует покупать точки небольших региональных ретейлеров.

Кроме того, сообщил Помбухчан, компания сократит вложения в собственное производство, чтобы увеличить капитализацию.

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«Часть инвестиций, которые планировалось направить на вертикальную интеграцию в этом году, будет пересмотрена и перенаправлена на другие проекты»,— отметил он.

Как сообщали Юга.ру, о продаже основателем и совладельцем «Магнита» Сергеем Галицким крупнейшего пакета акций сетевого ретейлера было объявлено на прошлой неделе в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. На этом фоне акции компании, и так потерявшие более 50% своей стоимости за последний год, просели на бирже еще ниже.

Галицкий покинул совет директоров «Магнита», оставшись владельцем 3% его акций. 

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