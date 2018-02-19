«Магнит» будет открывать меньше магазинов и начнет скупать точки региональных ретейлеров

Ретейлер «Магнит», перешедший под контроль ВТБ, пересмотрит свою инвестиционную политику и политику расширения торговой сети

«Мы не будем открывать по 3–4 тыс. магазинов в год»,— сказал Помбухчан.

«Часть инвестиций, которые планировалось направить на вертикальную интеграцию в этом году, будет пересмотрена и перенаправлена на другие проекты»,— отметил он.

Как сообщали Юга.ру, о продаже основателем и совладельцем «Магнита» Сергеем Галицким крупнейшего пакета акций сетевого ретейлера было объявлено на прошлой неделе в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. На этом фоне акции компании, и так потерявшие более 50% своей стоимости за последний год, просели на бирже еще ниже.

Галицкий покинул совет директоров «Магнита», оставшись владельцем 3% его акций.