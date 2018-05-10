«Магнит» запустит нейросеть для исследования спроса на товары

Российская торговая сеть «Магнит» завершила тестирование технологии искусственного интеллекта для исследования спроса на товары

По оценкам аналитиков ретейлера, за счет использования нейронной сети выручка может вырасти до 4 млрд рублей в год, передает ТАСС.

По итогам успешного пилота в торговой сети планируют к концу мая внедрить анализ всего ассортимента товаров с помощью нейросетей.

При пилотном использовании нейросети специалисты могли с большой точностью анализировать спрос покупателей и исходя из этого корректировать количество привоза товара. Так, в 2017 году «Магнит» заработал 1,14 трлн рублей, что на 6,37% больше показателя 2016 года.

«Мы видим, что использование методов machine learning увеличивает точность прогноза на 3-5%. В масштабах такой компании, как "Магнит", это позволит детальнее узнавать о запросах покупателей и, безусловно, даст большой экономический эффект», — отметил представитель сети.

Использование нейросетей снижает дефицит продукции в магазинах на 2%, а за счет сокращения дефицита товаров выручка может увеличиться до 4 млрд рублей в год. Сокращение суммы списаний может составить до 5%, или 1 млрд рублей ежегодно, подсчитали аналитики.