Гендиректор «Магнита» заявил о планах вернуть лидерство на рынке ретейла

Генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан заявил о планах ретейлера обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки

Второй год подряд в торговой сети идет снижение чистой прибыли, компания потеряла лидерство по размеру выручки. На пресс-конференции 18 мая гендиректор «Магнита» рассказал о планах компании.

«Безусловно, компания ставит себе целью возвращение лидерства по выручке, по чистой прибыли. По эффективности мы компания номер один в России. И возвращение лидерства по выручке займет какое-то время. Для этого в компании сейчас завершается разработка стратегии. Мы пересмотрим ценностные предложения для покупателей. Я думаю, что к концу первого полугодия мы представим эту стратегию совету директоров на согласование. После этого начнется активное исполнение и реализация этой стратегии. В принципе, компания к этому готова», — сказал Помбухчан.