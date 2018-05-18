Гендиректор «Магнита» заявил о планах вернуть лидерство на рынке ретейла
Генеральный директор «Магнита» Хачатур Помбухчан заявил о планах ретейлера обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки
Второй год подряд в торговой сети идет снижение чистой прибыли, компания потеряла лидерство по размеру выручки. На пресс-конференции 18 мая гендиректор «Магнита» рассказал о планах компании.
«Безусловно, компания ставит себе целью возвращение лидерства по выручке, по чистой прибыли. По эффективности мы компания номер один в России. И возвращение лидерства по выручке займет какое-то время. Для этого в компании сейчас завершается разработка стратегии. Мы пересмотрим ценностные предложения для покупателей. Я думаю, что к концу первого полугодия мы представим эту стратегию совету директоров на согласование. После этого начнется активное исполнение и реализация этой стратегии. В принципе, компания к этому готова», — сказал Помбухчан.
Он прокомментировал переход Ольги Наумовой из X5 Retail Group на должность исполнительного директора «Магнита» и рассказал, планируются ли еще переходы других топ-менеджеров.
«Это не все. На сегодняшний день мы уже владеем самой сильной командой в России по ретейлу. Мы продолжим усиление команды. Компания — это не просто розничная сеть, это огромный производственный кластер, это совершенно фантастические логистические активы, логистическая система. Компания будет расти во всех направлениях. Да, мы будем продолжать усиливаться людьми, которые способны привнести что-то в компанию, вне зависимости от того, где они до этого работали», — ответил гендиректор «Магнита».
Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита». Компанию возглавил Хачатур Помбухчан, при этом он не вошел в совет директоров.
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