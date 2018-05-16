В «Магните» назначили нового исполнительного директора
Исполнительным директором «Магнита» стала Ольга Наумова
В «Магните» Наумова будет заниматься операционным управлением и развитием всех форматов магазинов сети, коммерческим блоком, ценообразованием, маркетингом, эксплуатацией, логистикой, собственным производством.
В апреле Ольга Наумова покинула Х5 Retail Group. Там она была гендиректором сети магазинов «у дома» «Пятерочка», сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал акции и ушел из совета директоров «Магнита», но останется владельцем 3% акций. ВТБ купил 29,1% акций ретейлера за 138 млрд рублей и стал крупнейшим держателем акций.
В начале апреля финансовым директором ретейлера стала Елена Милинова. Совет директоров компании возглавил Чарльз Райан, которого номинировал в совет директоров Галицкий.
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