Акции «Магнита» упали до шестилетнего минимума после презентации новой стратегии компании

Краснодарский край, Вся Россия

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Акции «Магнита» опустились до показателей 2012 года после того, как новое руководство компании рассказало о стратегии развития торговой сети

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова рассказала, что компания не планирует развивать сеть гипермаркетов, а сфокусируется на формате супермаркетов. 

В тот же день на Московской бирже курс «Магнита» упал на 4,61%, до 3 тыс. 992 рублей за штуку. Последний раз стоимость бумаг ретейлера падала так низко примерно в середине 2012 года. Также снижение произошло на Лондонской фондовой бирже — на 6,63%, сообщает РБК

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В прежней стратегии развития компании был пункт «продолжение агрессивного развития форматов "магазин у дома", "гипермаркет", "Магнит Семейный" и "Магнит Косметик"». 

Согласно новой стратегии компании, к 2023 году «Магнит» планирует увеличить долю на продуктовом рынке с 9% до 15%. Количество магазинов к этому времени рассчитывают увеличить с 17 тысяч до 22,8 тысяч, магазинов формата «Магнит Косметик» — до 9,3 тысяч с 4,4 тысяч.

Ранее Наумова сообщала, что «Магнит» планирует запустить совместный проект с «Лукойлом» и открыть магазины на заправках. Также компания развивает торговые точки в отделениях «Почты России».

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