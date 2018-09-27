Акции «Магнита» упали до шестилетнего минимума после презентации новой стратегии компании

Акции «Магнита» опустились до показателей 2012 года после того, как новое руководство компании рассказало о стратегии развития торговой сети

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова рассказала, что компания не планирует развивать сеть гипермаркетов, а сфокусируется на формате супермаркетов.

В тот же день на Московской бирже курс «Магнита» упал на 4,61%, до 3 тыс. 992 рублей за штуку. Последний раз стоимость бумаг ретейлера падала так низко примерно в середине 2012 года. Также снижение произошло на Лондонской фондовой бирже — на 6,63%, сообщает РБК.

В прежней стратегии развития компании был пункт «продолжение агрессивного развития форматов "магазин у дома", "гипермаркет", "Магнит Семейный" и "Магнит Косметик"».

Согласно новой стратегии компании, к 2023 году «Магнит» планирует увеличить долю на продуктовом рынке с 9% до 15%. Количество магазинов к этому времени рассчитывают увеличить с 17 тысяч до 22,8 тысяч, магазинов формата «Магнит Косметик» — до 9,3 тысяч с 4,4 тысяч.