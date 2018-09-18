Аптеки «Магнит» будут покупать лекарства напрямую у производителей

Аптеки розничной сети «Магнит» намерены покупать фармацевтические средства напрямую у производителей лекарств

Для этого ретейлер приобрел ООО «Фармасистемс»,которое имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Сделка связана с расширением сети «Магнит». Она позволит обеспечить аптечную розницу, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.

Для развития аптечного бизнеса «Магнит» вел переговоры о приобретении закупщика лекарств «СИА групп». Им сейчас владеет Marathon Group, которой также принадлежат 11,81% акций в самом «Магните». Против сделки выступили другие акционеры розничной сети и указали на то, что ретейлер может напрямую договариваться с поставщиками лекарств, пишет издание.

Собственные аптеки ретейлер запустил в 2017 году. В Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее открыли 51 аптеку.