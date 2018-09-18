Аптеки «Магнит» будут покупать лекарства напрямую у производителей

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Аптеки розничной сети «Магнит» намерены покупать фармацевтические средства напрямую у производителей лекарств

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Для этого ретейлер приобрел ООО «Фармасистемс»,которое имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Сделка связана с расширением сети «Магнит». Она позволит обеспечить аптечную розницу, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. 

Для развития аптечного бизнеса «Магнит» вел переговоры о приобретении закупщика лекарств «СИА групп». Им сейчас владеет Marathon Group, которой также принадлежат 11,81% акций в самом «Магните». Против сделки выступили другие акционеры розничной сети и указали на то, что ретейлер может напрямую договариваться с поставщиками лекарств, пишет издание.

Собственные аптеки ретейлер запустил в 2017 году. В Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее открыли 51 аптеку. 

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Как сообщали Юга.ру, в течение второго квартала 2018 года открылось 335 магазинов «Магнит». Общее количество торговых точек сети на 30 июня 2018 года составило 16 тыс. 960, из них 12 тыс. 503 — «магазины у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов непродовольственных товаров — «Магнит Косметик» и «Магнит Аптеки». 

«Магнит» Бизнес-сообщество
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