Краснодарский край и Адыгея объявили о создании агломерации. Что это такое и зачем?

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам встречи с делегацией Республики Адыгея в августе заявил: Краснодар и ближайшие муниципалитеты (как краевые, так и адыгейские) должны стать агломерацией. Юга.ру разобрались, что это такое и чем это грозит местным жителям.

Что предложил губернатор? По словам Кондратьева, агломерация нужна, чтобы краевой центр и Адыгея могли решать совместные проблемы — так «больше шансов быть услышанными на федеральном уровне» . В агломерацию, о которой кубанский губернатор договорился с адыгейскими коллегами, должны войти Краснодар с прилегающими муниципалитетами, а также Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы. Он отметил, что у Краснодарского края и Адыгеи одно энергетическое пространство и общие проблемы — нехватка мощностей. Кондратьев заявил, что это сдерживает развитие экономики и приход инвесторов, которые из-за энергодефицита не могут развивать производства. Он выразил уверенность, что создание совета Краснодарской экономической зоны поможет регионам выйти на новый уровень в решении и этого вопроса.

Также губернатор считает, что двум регионам необходим новый мост, который заменит существующий Яблоновский (мост соединяет Краснодар и поселок Яблоновский в Адыгее) . По словам вице-губернатора Кубани Анатолия Вороновского, проектно-сметная документация проекта нового моста подготовлена. Она включает два этапа — собственно строительство 480-метровой конструкции, а также возведение двухуровневой развязки. Вороновский сказал, что край обратился в федеральный центр, чтобы проект моста включили в Стратегию пространственного развития страны. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, обсуждавший с Кондратьевым перспективы сотрудничества регионов, считает, что возведение современного Яблоновского моста позволит организовать беспрепятственное движение транспорта, избавит от пробок. «Мост — это важная артерия между регионами. Такие совместные проекты одинаково важны как для Краснодарского края, так и для Адыгеи. Нам необходимо отстаивать их вместе на федеральном уровне», — подчеркнул Кумпилов.

Что такое вообще агломерация Кандидат архитектуры Екатерина Ларионова в лекции для «ПостНауки» дает определение агломерации: «Агломерация — это интересное явление [...] содружество городов, [объединенных в] большой город. Если объяснить сложное определение простыми словами, получится именно так. В российском Градостроительном кодексе нет вообще определения слову "город" — есть "муниципальное образование". Когда мы стали изучать агломерации, мы попробовали переопределить понятие "город", и есть много разных мнений, но мне ближе всего такое объяснение: город — это горожане, площадка, на которой горожане проживают свою жизнь. Соответственно, агломерация — это полигород, в котором больше горожан и площадок», — сказала она.

Исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в материале для РБК утверждает, что в России сейчас 20 крупных городских агломераций, в которых проживают около 49 млн человек — 34% населения страны . На этих территориях создается порядка 40% ВВП.

Как это должно работать в случае Краснодара и Адыгеи Еще весной, 27 апреля 2018 года администрация Краснодарского края сообщила, что прошло публичное обсуждение создания Краснодарской агломерации, которая должна связать территории Динского и Северского районов, Горячего Ключа, Тахтамукайского района Республики Адыгея и самого Краснодара — позднее по итогам встречи делегаций Краснодарского края и Адыгеи к списку добавили Теучежский район . Это не новая территория или объединение соседних районов, но «особое географическое, экономическое и социальное образование, объединенное общей целью — единым развитием», подчеркивалось в релизе краевой администрации.

Создание агломерации началось с подготовкой проекта Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Его за 50 млн рублей, которые выделили из бюджета региона, разработал «Леонтьевский центр». Проект предполагает создание семи экономических зон в крае — Северной, Центральной, Восточной, Черноморской, Предгорной, а также Сочинской и Краснодарской агломераций. Стратегию представили в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи.

Заслуженный строитель РФ, главный архитектор края с 1983 по 2000 год Анатолий Мокроусов еще год назад в комментарии газете «Краснодарские известия» объяснил, что агломерация — это не новое административное образование, а объединение в единое территориальное пространство муниципальных районов . Он подчеркнул, что есть еще одна важная составляющая в организации агломераций — налоги. «Сегодня многие жители соседних станиц ездят на работу в краевой центр. При этом они пользуются всей инфраструктурой станицы: ЖКХ, школами, больницами, а налоги платят по месту работы, в Краснодаре, прежде всего НДФЛ. И получается, что в своем муниципалитете такой житель — нахлебник. При формировании агломерации муниципалитеты договариваются, в каком процентном соотношении и какие налоги будут перераспределяться между собой», — сказал он. Для создания агломерации, убежден Мокроусов, надо, чтобы краевое законодательное собрание документально установило регламент взаимоотношений и взаимодействий — финансовых и территориальных . Необходим и общий для агломерации генплан по размещению предприятий, расположению транспорта и объектов инфраструктуры. При этом архитектор считает, что управленческий аппарат для такой работы потребуется небольшой: основные бюджетные средства остаются внутри муниципалитетов.

Губернатор Кондратьев назвал формирование единого центра принятия решений — совета Краснодарской экономической зоны — важнейшей задачей в работе над созданием агломерации. Директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара Елена Васильченко на круглом столе, организованном ежедневником «ЮгТаймс», привела пример Ростовской агломерации, куда входит десять населенных пунктов. Для управления территорией, где живет почти 2,2 млн человек, в регионе создали специальное агентство, занимающееся вопросами межмуниципального взаимодействия. Заслуженный экономист Кубани Александр Полиди в разговоре с журналистом Юга.ру отметил, что общей территорией должен управлять коллегиальный орган , в котором должны быть представители каждого входящего в объединение муниципалитета. «Я бы его назвал совещательно-регулятивным органом, который должен консолидировать мнение участников, понимая, что их социально-экономическое здоровье зависит от центра. Чем лучше чувствует центр, тем лучше себя чувствуют муниципалитеты агломерации и наоборот», — уверен Полиди.

Слово мэра Глава города Евгений Первышов во время брифинга для СМИ 16 августа рассказал, чего ждет от агломерации города с соседними районами и Адыгеей. Он сказал, что поддерживает губернатора в идее создания центра притяжения вокруг Краснодара. По его мнению, город уже можно назвать агломерацией , потому что через Яблоновский мост в него каждое утро въезжает 20 тыс. машин, а через Тургеневский мост — 50 тыс. машин. То есть около 70 тыс. машин только со стороны Адыгеи и Северского района.

Член совета директоров НАО «Кубань Экспресс-Пригород» Евгений Змиев в декабре 2016 года утверждал, что в Краснодарской агломерации живет около 2 млн человек. По его данным, каждый день 43 тыс. человек приезжает на работу в Краснодар со стороны станицы Северской, 16 тыс. человек — со стороны Новотитаровской, 15 тыс. человек — со стороны Динской, 10 тыс. человек — со стороны Васюринской.

Первышов подчеркнул: на местном уровне подобного опыта еще не было, а пример Московской агломерации неприменим для Краснодара — там территория формировалась в одном регионе, а в случае с Краснодаром и Адыгеей дела обстоят иначе.

«Не секрет, что сегодня часть краснодарцев, которые не могут приобрести жилье в Краснодаре, покупают его в Тахтамукайском районе. Имея городскую прописку, они просто там проживают, при этом ездят в Краснодар, пользуются инфраструктурой, школами, садиками, детей сюда привозят. Это приветствуется. Это хорошо, и мы друг другу идем навстречу, но здесь, считаю, должны поработать специалисты в области экономики, потому что мы разные субъекты, у нас разные бюджеты, и каждый субъект должен бороться, в свою очередь, за благосостояние населения», — отметил Первышов. Первышов подчеркнул, что жители районов приезжают в Краснодар не только для того, чтобы совершать покупки, отдыхать, но и работать — в краевой столице зачастую легче найти работу. Да и зарплаты выше, чем в районах.

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А что с Яблоновским мостом? Дублер Яблоновского моста уже был в генплане Краснодара от 2012 года. Потом стало известно, что документ приняли с ошибками — и с 2016 года в него стали вносить поправки. В мае 2013 года мэр Краснодара Владимир Евланов говорил, что проектирование четырехполосного моста завершено и осенью приступят к его строительству. Проект оценили в 2,2 млрд рублей. Однако уже в ноябре того же года Евланов сказал, что мост пока только проектируется, а строить его начнут в 2014 году. В декабре 2013 года министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектировал улично-дорожную сеть Краснодара и обещал местным властям помочь в строительстве. После его визита городская администрация заявила, что проектно-сметная документация уже подготовлена, строительство начнется в мае-июне 2014 года и завершится в конце 2015 года, но стоимость проекта уже выросла до 3,5 млрд рублей. Позже дату начала строительства снова перенесли — на этот раз на лето 2015 года.

В марте 2016 года проектировщики ООО «Краснодартранспроект» заявили, что городу необходимы новый мост через Кубань в районе поселка Яблоновского и Северо-Западный обход. Для решения проблемы пробок они предлагали построить развязку на пересечении улиц Соколова, Петра Метальникова и Ростовского шоссе. Но глава города Владимир Евланов сказал, что все эти задачи краснодарский бюджет не потянет.

К теме нового моста через Кубань на встрече с журналистами в январе 2018 года вернулся новый мэр Краснодара Евгений Первышов. Он неожиданно для всех призвал не форсировать тему строительства — мост, по его мнению, в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет. Позже помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий еще раз обозначил позицию городских властей по поводу строительства моста: «...Если говорить о новом переходе в Адыгею, — безусловно, в долгосрочной концепции и мост, и иные решения рассматриваются. Но если говорить о ближайшей перспективе, то ни дублер Яблоновского моста, ни Тургеневского на повестке дня не стоит. Прежде всего это связано с бюджетом и со сложностями коммуникации двух субъектов. Все-таки мост будет вести в соседнюю республику. То есть та сторона тоже должна быть в этом заинтересована», — подчеркнул Вербицкий.

На очередном брифинге для СМИ 16 августа уже после заявлений губернатора Евгений Первышов еще раз вернулся к вопросу строительства моста через Кубань. Он напомнил, что мост — это хорошо, но конкретно для Краснодара и его инфраструктуры есть более важные задачи : например, строительство дублера улицы Мачуги и дороги, соединяющей улицу Думенко в Юбилейном микрорайоне с улицей Лукьяненко.

Кто-то не согласен? С критикой идеи властей выступили общественники и черкесские активисты. Участник движения «Городские решения» Дмитрий Воронов рассказал Юга.ру, что думает об идее агломерации. « Объединение в агломерацию на бумаге ничего не даст . А как реально это сделать, когда разные части агломерации принадлежат разным муниципалитетам и даже разным регионам, честно говоря, не представляю. Только отдельно договариваться с районами и Адыгеей по каждому вопросу, как, например, строительство нового Яблоновского моста. Что стоит за недавними заявлениями чиновников о создании агломерации, мне непонятно. В России я о таких прецедентах не слышал. Терзают смутные сомнения, что напишут очередную программу развития и успокоятся», — сказал общественный деятель.

Черкесские активисты и жители республики в интервью изданию «Кавказ.Реалии» и вовсе заявили, что создание агломерации — это реанимация идеи объединения Краснодарского края и Адыгеи. Общественный деятель из Майкопа Адам Богус полагает, что власти сдерживают процессы развития Адыгеи. «На фоне этих процессов постоянно в информационную среду вбрасываются идеи о необходимости укрупнения регионов, о дотационности Адыгеи и т.п. Похоже на то, что идея об объединении Адыгеи с Краснодарским краем никогда и не снималась с повестки дня », — сказал Богус.

Черкесский активист предположил, что после попытки объединения регионов, сорвавшейся в середине нулевых, власти решили более основательно подготовиться и добить проблему.

В декабре 2004 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил об экономической целесообразности объединения Краснодарского края и Республики Адыгея. На слова резко негативно отреагировали общественно-политические организации Адыгеи и черкесские общества за рубежом. Президент республики Хазрет Совмен назвал возможное объединение историческим регрессом. В апреле 2005 года к этой теме вернулся вице-губернатор Краснодарского края Мурат Ахеджак, однако Ткачев сказал, что вопрос об объединении Краснодарского края и Адыгеи в практическом плане не стоит.

Мосты взаимной выгоды Юга.ру попросили профессора, заслуженного экономиста Кубани Александра Полиди объяснить, как могут быть разрешены все имеющиеся и кажущиеся противоречия в ситуации с объединением, включающим в себя муниципалитеты двух разных субъектов Федерации — а также какую роль в этом всем может сыграть новый мост.

«Для того и нужна агломерация — чтобы принять решение, где ставить мост, какие территории он будет развивать. Здесь должны согласовываться экономические интересы всех участников. То, что дублер Яблоновского моста нужен, это ясно, то, что он улучшит экономическую конъюнктуру в Адыгее, — тоже. Это фактически признание того, что логистические потоки уже сформировались и они могут только крепнуть. Там, где улучшается транспортная ситуация и где развивается инфраструктура, стоимость жилья растет, это естественно. В Адыгее, куда будет выходить мост, на прилегающих территориях будет расти стоимость жилья».