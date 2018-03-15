Что не так с парком Галицкого? Взгляд из Москвы

Известный московский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман побывал в парке около стадиона ФК «Краснодар» и рассказал порталу Юга.ру о собственных впечатлениях от увиденного.

Невнимание к деталям Сегодня тенденции создания общественных пространств — это по большей части попытки создать натуральную природу. Естественные материалы, разнообразие и просто единение человека с каким-то уголком природы — это то, что сейчас особенно актуально. Парк «Краснодар» не повторяет природу, он показывает человека над природой. Сделано все шикарно; качество, за исключением каких-то мелочей, очень хорошее. За счет всех этих линий и деталей с высоты этот парк смотрится, возможно, очень красиво, но когда ты приходишь туда и элементарно хочешь перейти на соседнюю дорожку, то понимаешь, что путей-то никаких нет.

Архитектором это все просто не заложено. По идее, парк рассчитан на то, что через него пойдут большие толпы людей от парковки или остановки к стадиону, и задача этих дорожек — как-то равномерно распределить этих людей. Но парк должен работать и привлекать этих людей каждый день и отвечать их ежедневным потребностям. Я надеюсь, что этот недостаток в будущем решат за счет каких-то дополнительных тропинок, которые бы не сильно выделялись из общего вида, но при этом люди бы не месили грязь, а шли по твердому покрытию, для того чтобы перейти на соседнюю дорожку.

Каждый из нас человек. Вы впервые оказались в парке, выбрали путь, но увидели что-то интересное и захотели подойти. Мы люди, и мы так устроены, что мы экономим энергию, не ходим кругами, а идем напрямик. Мне тоже пришлось срезать по газонам. В принципе, сделать все без ошибок не сможет даже самое дорогое архитектурное бюро в мире, но здесь вопрос больше к философии пространства.

В парке ничего не происходит Когда ты делаешь какое-то пространство, то задача не просто уложить брусчатку, поставить скамейки и постелить газон. Главная задача в том, чтобы пространство активизировалось и зажило своей жизнью. Чтобы люди, живущие через дорогу, приходили туда каждый день и чтобы им там не становилось скучно. Для этого проводят различные мероприятия и устраивают активности, которые меняются время от времени, — начиная от спортивных соревнований и заканчивая фотовыставками. Сейчас там ничего не происходит, по парку ходит народ и смотрит по сторонам. Это проблема.

Понятно, что в Краснодаре нет пространств подобного уровня и люди пока что ходят с открытыми ртами, потому что это действительно классно. Даже я ходил, открыв рот, потому что это классно, и во всей России новых мест такого уровня всего три — «Новая Голландия» в Петербурге, «Зарядье» в Москве и, собственно, парк в Краснодаре. Подобного масштаба и подобного качества ничего больше в стране нет. Но рано или поздно этот парк, в котором ничего не происходит, людям надоест. Видно, что там заложен летний амфитеатр, и он может стать той точкой притяжения, которая будет ежедневно привлекать людей, уже много раз побывавших в этом месте. Я не понял, работает ли этот амфитеатр сейчас. Не видно ни расписания, ни страницы в интернете, где можно было бы об этом почитать. Непонятно, есть ли дирекция, которая отвечает именно за создание подобного разнообразия.

Проблемы с транспортом

Еще одна проблема состоит в том, что парк находится на отшибе. Удобно туда добираться только на машине или на такси. Да, несомненно, этот парк делает рекламу всему району и у местных жилых комплексов, расположенных у стадиона, цены неплохо поднялись именно после открытия стадиона и парка. Хотя их заслуги в этом мало — им просто повезло, что нашелся человек со вкусом, меценат, который все это сделал. Очевидно, что стадион и парк перезапустят жизнь этого микрорайона, и мне кажется, что это уже происходит. Но важно организовать нормальное транспортное сообщение этого района с остальным городом.

Проблемы с едой

Есть такое правило: если хочешь сделать хорошее пространство — дай людям еды. Я видел, что в парке есть пространство для ресторана, но этого, откровенно говоря, мало. Если взять то количество людей, которое там было в середине буднего дня, то это сотни человек, которые готовы как минимум что-то попить, съесть по бутерброду или просто выпить кофе. Но их потребности никак не покрываются.

Кроме того, есть огромные пространства, которые никак не используются в дни, когда не проходят футбольные матчи. Если бы на каждую из этих секций предусмотреть общественное пространство, которое бы сдавалось в аренду бизнесу, то все выглядело бы по-другому. Сейчас эту зону между домами и стадионом люди пытаются пройти как можно быстрее, потому что их там элементарно ничего не притягивает.