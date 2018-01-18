Помощник мэра Краснодара: В ближайшее время не будут строить дублеры Яблоновского и Тургеневского мостов

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал о планах администрации города по улучшению дорожной инфраструктуры

«Сейчас развитие Краснодара нами рассматривается как развитие со всей агломерацией, то есть Динским, Северским, Красноармейским районами, Тахтамукайским районом Адыгеи. Это наш градостроительный резерв. Если говорить о новом переходе в Адыгею — безусловно, в долгосрочной концепции и мост, и иные решения рассматриваются. Но если говорить о ближайшей перспективе, то ни дублер Яблоновского моста, ни Тургеневского на повестке дня не стоит. Прежде всего это связано с бюджетом и со сложностями коммуникации двух субъектов. Все-таки мост будет вести в соседнюю республику. То есть та сторона тоже должна быть в этом заинтересована. Конечно же, проект интересный, думаю, когда‑то он будет реализован», — сказал помощник мэра.

Как сообщали Юга.ру, 16 января мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что не считает нужным форсировать тему строительства нового моста между Кубанью и Адыгеей, потому что он в первую очередь нужен не краснодарцам, а тем, кто не живет в городе. Глава краевого центра добавил, что если власти Адыгеи выделят 50% от стоимости проекта, будет смысл обсуждать эту тему.

Руководство группы компаний AXIS, реализующей строительные проекты в Краснодаре и Новой Адыгее, заявило о готовности за свой счет построить пешеходный мост через реку Кубань.

Владимир Вербицкий также рассказал, что в этом году начнут внедрять новую систему управления дорожным движением — единый центр, который будет управлять всеми светофорами города в режиме онлайн и позволит перераспределять потоки транспорта, когда это необходимо.

«Сейчас идет объединение двух больших городских структур: департамента строительства, который отвечал за строительство дорог, и департамента транспорта и организации дорожного движения, который отвечал за их содержание. Иногда там были какие‑то несостыковки. Теперь это будет единый организм. Дороги города — это сейчас для нас стратегическое направление», — сказал помощник главы Краснодара в эфире «Нашего радио».

Напомним, в конце декабря стало известно, что в краевом центре создадут департамент транспорта и дорожного хозяйства.