Депутаты Госдумы попросили у Медведева деньги на новый Яблоновский мост

Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в поддержку строительства нового Яблоновского моста

Обращение подписали большинство депутатов Госдумы от Краснодарского края, документ направлен на рассмотрение Медведеву.

Владимир Евланов подчеркнул, что вопрос возведения нового моста между Краснодаром и Адыгеей давно назрел: Яблоновский мост, построенный в 50-х годах прошлого века, морально и конструктивно устарел, при этом он работает с многократными перегрузками.

«Строительство нового моста рядом со старым необходимо для улучшения ситуации с движением между районами Краснодарского края, по направлению к курортам Черноморского побережья — в целом для развития экономики Краснодара и Кубани», — считает Евланов.

Яблоновский мост не только связывает Краснодар и поселок Яблоновский, но и соединяет город с федеральной дорогой А146 (Краснодар — Верхнебаканский), обеспечивает связь юго-западной части краевого центра с Абинском, Крымском, Анапой и Новороссийском, отметили в пресс-службе Владимира Евланова.

Напомним, в 2012 году депутаты гордумы Краснодара утвердили новый генплан, по которому планировалось построить четыре новых моста, в том числе новый четырехполосный Яблоновский мост. В феврале 2014 года сообщалось, что проект объекта стоимостью 3,5 млрд рублей вышел на завершающую стадию, новый мост через реку Кубань планировалось начать строить в мае-июне 2014 года и сдать в эксплуатацию к концу 2015 года. Но сроки начала строительства перенесли на лето 2015 года.