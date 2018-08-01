Депутаты Госдумы попросили у Медведева деньги на новый Яблоновский мост
Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Владимир Евланов инициировал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в поддержку строительства нового Яблоновского моста
Обращение подписали большинство депутатов Госдумы от Краснодарского края, документ направлен на рассмотрение Медведеву.
Владимир Евланов подчеркнул, что вопрос возведения нового моста между Краснодаром и Адыгеей давно назрел: Яблоновский мост, построенный в 50-х годах прошлого века, морально и конструктивно устарел, при этом он работает с многократными перегрузками.
«Строительство нового моста рядом со старым необходимо для улучшения ситуации с движением между районами Краснодарского края, по направлению к курортам Черноморского побережья — в целом для развития экономики Краснодара и Кубани», — считает Евланов.
Яблоновский мост не только связывает Краснодар и поселок Яблоновский, но и соединяет город с федеральной дорогой А146 (Краснодар — Верхнебаканский), обеспечивает связь юго-западной части краевого центра с Абинском, Крымском, Анапой и Новороссийском, отметили в пресс-службе Владимира Евланова.
Напомним, в 2012 году депутаты гордумы Краснодара утвердили новый генплан, по которому планировалось построить четыре новых моста, в том числе новый четырехполосный Яблоновский мост. В феврале 2014 года сообщалось, что проект объекта стоимостью 3,5 млрд рублей вышел на завершающую стадию, новый мост через реку Кубань планировалось начать строить в мае-июне 2014 года и сдать в эксплуатацию к концу 2015 года. Но сроки начала строительства перенесли на лето 2015 года.
Читайте также:
В пресс-службе Евланова накануне сообщили, что в 2015-м на проект моста было получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации. Стоимость строительства оценивается в 7 млрд рублей. Депутат считает, что реализовать такой масштабный проект за счет бюджета Кубани и Адыгеи невозможно, поэтому необходимо привлечение средств федеральных программ.
Обращение с просьбой оказать содействие включению объекта в федеральную программу, направленное Дмитрию Медведеву, подписали 15 депутатов Госдумы, избранные от Краснодарского края: Владимир Евланов, Светлана Бессараб, Наталья Боева, Иван Демченко, Алексей Воевода, Алексей Езубов, Константин Затулин, Наталья Костенко, Сергей Кривоносов, Дмитрий Ламейкин, Николай Осадчий, Дмитрий Пирог, Владимир Синяговский, Алексей Ткачев и Николай Харитонов.
Как сообщали Юга.ру, в середине июля стало известно, что движение транспорта по Яблоновскому мосту будет закрыто с 4 по 20 августа, в этот период специалисты займутся заменой деформационных швов. Позже директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов пообещал сократить срок ремонта до десяти дней.
1 августа глава Краснодара Евгений Первышов поручил при необходимости отложить перекрытие Яблоновского моста до тех пор, пока не восстановят движение на пересечении улиц Тургенева и Северной, где ремонт дороги из-за ливней затянулся на неделю.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.