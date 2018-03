Зеленый Лондон. Как решаются городские проблемы в столице Великобритании и может ли Краснодар перенять этот опыт?

Бывший председатель инвестиционного банка Credit Suisse First Boston Майкл фон Клемм задумал разместить в бывших доках бэк-офис своего банка. С этого и началась разработка Собачьего острова. Проект купила канадская строительная компания Olympia and York, и в 1988 году началось строительство.



Первые здания, среди которых было и высочайшее здание Великобритании One Canada Square, достроили в 1991 году. В начале 1990-х случился мировой кризис на рынке недвижимости, который привел к снижению спроса на офисные помещения и банкротству Olympia and York в мае 1992 года. Верхние этажи небоскреба One Canada Square остались пустыми, а сам Канэри-Уорф стал символом кризиса.



Переломным моментом стало начало работ на линии Джубили, которые планировали закончить к 2000 году. С тех пор Канэри-Уорф стали считать достойной альтернативой Сити, спрос на помещения начал расти быстрыми темпами. Также были осуществлены дополнительные проекты, строительство новых офисов ведется и по сей день.