Горные курорты Сочи завалило снегом, но кататься пока нельзя

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала курорта «Красная Поляна»
    © Скриншот фото из телеграм-канала курорта «Красная Поляна»

В Сочи снежный покров в горах достиг 82 см, экотропы закрыты, а в поселке Красная Поляна на дорогах гололедица

5 ноября телеграм-канал курорта «Красная Поляна» сообщил, что на высоте 2200 метров выпал первый снег. Его высота достигала колена. Уже 7 ноября все экотропы закрыли. Позднее снег добрался и на высоты 1460 и 960 метров.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала курорта «Красная Поляна»
    © Скриншот фото из телеграм-канала курорта «Красная Поляна»

Снег выпал и в поселке Красная Поляна: он накрыл деревья, дороги и автомобили. На улицы вышли снегоуборочные машины, а все службы перевели в усиленный режим работы.

Кроме того, на дорогах поселка образовалась гололедица, из-за которой произошло ДТП.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн»
  • © Скриншот фото из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн»

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8 ноября на курорте «Роза Хутор» на высоте 2320 метров снежный покров достиг 82 см, из которых 57 см выпало за последние сутки. Температура воздуха опустилась до –10 °C. Снег также лежит на Южном склоне. Сейчас снегопад добрался до высоты 1600 метров.

Напомним, первый снег на курорте «Роза Хутор» выпал еще 3 ноября — на «Розе Пик». На «Газпром Поляне» тоже прошел снегопад, но вперемешку с дождем.

Отметим, что выпавший снег не означает, что трассы уже готовы к катанию. На курортах еще не завершили подготовку инфраструктуры к сезону, а многие канатные дороги закрыты на профилактику.

Как писали Юга.ру, 6 ноября в Краснодаре зафиксировали первые заморозки и минусовую температуру.

горы Красная Поляна Погода Роза Хутор Сочи

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