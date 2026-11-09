Горные курорты Сочи завалило снегом, но кататься пока нельзя

В Сочи снежный покров в горах достиг 82 см, экотропы закрыты, а в поселке Красная Поляна на дорогах гололедица

5 ноября телеграм-канал курорта «Красная Поляна» сообщил, что на высоте 2200 метров выпал первый снег. Его высота достигала колена. Уже 7 ноября все экотропы закрыли. Позднее снег добрался и на высоты 1460 и 960 метров.

© Скриншот фото из телеграм-канала курорта «Красная Поляна»

Снег выпал и в поселке Красная Поляна: он накрыл деревья, дороги и автомобили. На улицы вышли снегоуборочные машины, а все службы перевели в усиленный режим работы. Кроме того, на дорогах поселка образовалась гололедица, из-за которой произошло ДТП.

© Скриншот фото из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн»

© Скриншот фото из телеграм-канала «FunSochi - Красная Поляна онлайн»

8 ноября на курорте «Роза Хутор» на высоте 2320 метров снежный покров достиг 82 см, из которых 57 см выпало за последние сутки. Температура воздуха опустилась до –10 °C. Снег также лежит на Южном склоне. Сейчас снегопад добрался до высоты 1600 метров. Напомним, первый снег на курорте «Роза Хутор» выпал еще 3 ноября — на «Розе Пик». На «Газпром Поляне» тоже прошел снегопад, но вперемешку с дождем. Отметим, что выпавший снег не означает, что трассы уже готовы к катанию. На курортах еще не завершили подготовку инфраструктуры к сезону, а многие канатные дороги закрыты на профилактику.