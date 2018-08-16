Мэр Краснодара рассказал, чего ждет от агломерации города с соседними районами и Адыгеей

Глава Краснодара Евгений Первышов прокомментировал перспективы объединения Краснодара и соседних районов в агломерацию

Мэр отметил, что поддерживает губернатора в идее создания центра притяжения вокруг Краснодара. По его мнению, город уже можно назвать агломерацией, потому что Яблоновский мост в него утром въезжает 20 тыс. машин, через Тургеневский мост — 50 тыс. машин, всего около 70 тыс. машин только со стороны Адыгеи и Северского района. Также в агломерацию предложили включить еще и Динской район, и Горячий Ключ. «Здесь, в первую очередь, я бы подумал над основополагающим документом, соглашением по созданию агломерации. Подобного опыта мы на местном уровне еще не видели. Понятно, как была организована агломерация в Москве. Они взяли, все территории сразу в Москву объединили. Вот пример Московской агломерации. Соседние районы просто подобрали к себе», — заявил Первышов журналистам.

По его словам, в случае с Краснодаром такой сценарий невозможен. Тахтамукайский, Теучежский районы — это Адыгея, другой регион. Строительство еще одного моста через реку Кубань поможет в развитии Тахтамукайского района. За этим последует всплеск строительства жилья, но за этим должно последовать соглашение или правило, по строительству тех же социальных объектов: школ, садиков, больниц, поликлиник и остальной инфраструктуры, чтобы эти обязательства не легли на Краснодар как на центр притяжения. «Не секрет, сегодня часть краснодарцев, которые не могут приобрести жилье в Краснодаре, покупают его в Тахтамукайском районе. Имея городскую прописку, они просто там проживают, при этом ездят в Краснодар, пользуются инфраструктурой, школами, садиками, детей сюда привозят. Это приветствуется. Это хорошо, и мы друг другу идем навстречу, но здесь, считаю, должны поработать специалисты в области экономики, потому что мы разные субъекты, у нас разные бюджеты, и каждый субъект должен бороться, в свою очередь, за благосостояние населения», — отметил Первышов.

Он сказал, что проект Краснодарской агломерации реален и имеет хорошие перспективы, если есть возможность помогать друг другу, создавать рабочие места, точки притяжения, дополнительные источники доходов и роста экономики. Мэр считает, что агломерация уже существует — транспортные и логистические потоки между Северским, Динским районами, Горячим ключом и Краснодаром сложились исторически. В Краснодар приезжают из соседних районов чтобы совершать покупки, отдыхать, и работать. Существует и трудовая миграция, потому что в краевой столице легче найти работу и зарплаты выше, чем в районах.

«Вопрос в том, чтобы в дальнейшем уже непосредственно в документе — понимаю, что это должен быть документ — был обобщен опыт других субъектов, а в дальнейшем юристами и экономистами были прописаны правила игры, которые учитывают специфику всех территорий, которые станут частями агломерации», — заключил Евгений Первышов.